Brei de matzá horneado para Pesaj

Esto es genial para una cena entre semana, como una frittatta de matzá. Intercambia otras verduras o hierbas si lo prefieres.

Por Victoria Prever / thejc.com

PRE: 10 minutos COCINAR: 30 minutos Porciones: 6

Para ser honesta, nunca me había ido tan bien con matzah brei. Me encanta la idea, pero no podía hacerlo crujiente y crujiente. Así que decidí hornearlo en su lugar y agregar algunas verduras en el camino. Termina como una frittata pero con un poco más de cuerpo.

Ingredientes:

6 huevos grandes

100 ml de leche

4 hojas de matzá, partidas en trozos grandes

Aceite de oliva

1 cebolla pequeña, finamente picada

350 g de puerros

Sal y pimienta

Un puñado de perejil picado toscamente

150g (100g + 50g) queso cheddar rallado

Método

Caliente el horno a 180°C.

Bate los huevos en un bol grande y añade la leche y los trozos de matzá. Dejar de lado.

Caliente 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén de 25 cm a fuego medio y saltee las cebollas y los puerros con una pizca de sal hasta que se derritan y las cebollas empiecen a dorarse.

Sazonar generosamente los huevos y añadir el perejil picado y 100 g de queso.

Extienda los puerros y las cebollas uniformemente sobre la sartén y vierta la mezcla de huevo. Cocine durante unos 5 minutos, hasta que la base se haya fraguado, luego espolvoree con el queso restante y transfiera al horno durante unos 15 minutos hasta que cuaje y se dore por encima.

Enfriar durante unos minutos en la sartén y luego aflojar los bordes y debajo con una espátula. Coloque un plato grande encima de la sartén y, con un guante de horno, invierta la sartén y saque la frittata. Luego use otro plato para darle la vuelta a un plato para servir de modo que el lado más bonito quede hacia arriba. Adorne con un poco más de perejil picado y sirva con una ensalada verde crujiente.

