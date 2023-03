Por qué la Torre de Londres ocupa un lugar paradójico en la historia judía de la Inglaterra medieval

Una nueva investigación del Dr. Rory MacLellan, quien dirigió un proyecto de dos años en los Palacios Reales Históricos, pinta una fortaleza icónica como un lugar de encarcelamiento y santuario para los judíos del siglo XIII.

Fuente: The Times of Israel

LONDRES — Durante casi 1000 años, la Torre de Londres se ha alzado sobre la orilla norte del río Támesis como un palacio real, una fortaleza y otrora un lugar infame de tortura y muerte.

Pero, para los judíos del Londres medieval, ha jugado un papel paradójico como lugar de encarcelamiento y santuario, ejecución y empleo.

Ese papel se destaca y explora en una nueva investigación que brinda la descripción más completa y detallada de los prisioneros, refugiados y personal judíos hasta la fecha, incluidas las biografías de casi 250 personas o grupos de judíos que se sabe que estuvieron en la Torre desde la llegada de la comunidad. en Inglaterra hasta su expulsión en 1290.

“La Torre de Londres es uno de los sitios judíos medievales más importantes del país”, dijo a The Times of Israel el Dr. Rory MacLellan, quien dirigió el proyecto de dos años en los Palacios Reales Históricos. “A diferencia de otros países, no quedan sinagogas medievales en pie en Inglaterra. Si fueras un judío que viviera en la Inglaterra medieval, habrías sabido sobre la Torre”.

Los hallazgos de MacLellan se detallan en el último número de la revista History.

El papel de la Torre para los judíos, que se cree que se asentaron en el país poco después de la conquista normanda de 1066, surgió de su estatus legal único en la Inglaterra del siglo XIII. Como lo registran los documentos contemporáneos, los judíos y sus posesiones se consideraban propiedad del rey. “Todos los judíos, en cualquier reino en el que se encuentren, deben estar bajo la tutela y protección del rey feudal… porque los judíos y todas sus posesiones son del rey”, dicen las “Leyes de Eduardo el Confesor”.

Vistos como una fuente de ingresos valiosa, los funcionarios reales estaban encargados de proteger a los judíos de la mafia y al mismo tiempo garantizar que pagaran los tallajes, una forma variable y arbitraria de impuestos, cuando el rey los necesitara.

“Es muy explotador, pero existe ese elemento de protección”, dice MacLellan. “Pero es una relación muy cínica y muy interesada. Cuando la Corona trata de proteger a los judíos de los ataques, en realidad no lo hace por las ideas modernas de tolerancia y multiculturalismo. Lo están haciendo porque los judíos son un recurso financiero”.

Si bien a los judíos se les prohibió la mayoría de las ocupaciones que no fueran préstamos de dinero, la Corona los recurrió con frecuencia para obtener sumas considerables. En 1273, por ejemplo, la Corona se apoderó de un tercio del valor de los bienes muebles de todos los judíos. Los que no pagaban podían ser encarcelados o enviados al exilio. Incluso la muerte no proporcionó alivio: el rey recibió un tercio de la herencia de un judío después de su muerte. De manera similar, los judíos que se convirtieron al cristianismo terminaron perdiendo una parte considerable de sus propiedades para el monarca. Y, en un giro particularmente oscuro, la pared exterior de la Torre, incluida la famosa Puerta del Traidor, fue financiada en parte por impuestos punitivos impuestos a los judíos.

En la cúspide del sistema legal y administrativo judío paralelo de la Inglaterra medieval se encontraba el Tesoro de los judíos en Westminster. Sus jueces supervisaron casos legales, que iban desde disputas sobre deudas y ventas de propiedades hasta cargos penales graves de robo, fraude y asesinato, que involucraban a judíos o deudas contraídas con judíos. Los rollos de declaración de culpabilidad del Exchequer (resúmenes de casos judiciales) fueron la fuente principal de la investigación de MacLellan. Los judíos declarados culpables por el tribunal a menudo eran enviados a la Torre.

La primera evidencia contundente de la relación entre los judíos y la Torre se remonta a 1190. En ese año, el alguacil de la Torre de Londres, el funcionario real responsable de gravar y proteger a los judíos en la capital, registró varios recibos de los judíos: £ 40 de Murianda el judío y £ 55 de multar a Isaac, hijo del rabino. Los registros del alguacil también muestran que el rey, Ricardo I, recibió un pago gracias a los disturbios antijudíos que estallaron después de su coronación el otoño anterior: 28 chelines y 2 peniques de la propiedad de los judíos asesinados en Bury St. Edmunds, y más de las posesiones de los judíos asesinados de Norwich.

Los poderes del alguacil eran, como detalla MacLellan, de amplio alcance. Incluían el derecho a arrestar judíos, tanto en Londres como en cualquier otro lugar del país, y encarcelarlos; llevar a los acusados ​​y testigos judíos a los tribunales en el Tesoro de los judíos y hacer cumplir las sentencias en su contra; y para imponer multas a los judíos, así como para ayudar con el cobro de tallajes e impuestos. El poder de multar a los judíos, que se extendía más allá de los muros de la Torre a las 10 parroquias alrededor del cercano Guildhall que formaba el centro del asentamiento judío en Londres, se usó liberalmente. MacLellan ha encontrado registros de más de 700 multas de este tipo impuestas entre 1275 y 1278.

La gran mayoría de las 236 entradas en la biografía de MacLellan son de judíos encarcelados en la Torre. Y, aunque los registros están incompletos y se cree que al menos 1000 judíos fueron encarcelados en la fortaleza durante el siglo XIII, en la investigación se identificaron los nombres y las historias de 173 personas.

En su mayoría, fueron encerrados por recorte de monedas (cortar los bordes de las monedas para venderlas o hacer otras nuevas), por lo que se cree que 600 judíos fueron encarcelados en la Torre durante el apogeo de una represión draconiana a fines de la década de 1270. Si bien el recorte de monedas estaba muy extendido, y una práctica en la que los cristianos también estaban muy felices de incursionar, fueron los judíos quienes soportaron la peor parte de lo que se convirtió, dice MacLellan, en “un pánico moral”. Casi 300 judíos, la mayoría de los cuales fueron encarcelados en la Torre, fueron ejecutados; una proporción significativa de la comunidad judía de 3.000 personas en Inglaterra.

Pero, como identifica la investigación de MacLellan, hasta 1275, pocos de los judíos que estaban encerrados en la Torre fueron acusados ​​de recortar monedas. En cambio, la mayoría fueron encarcelados por atrasos en el tallaje, y es probable que muchos de ellos hayan sido indultados y liberados después del pago de una multa. MacLellan ha encontrado casos en los que los judíos se encontraban en la Torre acusados ​​de asesinato, ocultación de tesoros, manejo de bienes robados y blasfemia, siendo mucho más raros.

Otros casos ahora son infames. En 1255, por ejemplo, 92 judíos acusados ​​de asesinar ritualmente a Hugh, un niño cristiano de nueve años, en la ciudad de Lincoln fueron llevados a la Torre. Dieciocho de los prisioneros fueron ahorcados rápidamente “después de la hora de la cena”, según el “Liber antiquis legibus” de Londres. Enfrentando un destino similar, uno de los hombres, Juan de Lincoln, se convirtió al cristianismo y fue indultado y puesto en libertad. Otro, el Maestro Benedict, hijo del Maestro Moses de Londres, también fue indultado y puesto en libertad. Gracias al hermano del rey, Ricardo, conde de Cornualles, ya los frailes de Londres, los judíos restantes escaparon finalmente de la ejecución y fueron liberados de la Torre seis meses después.

Doce de las entradas se centran en judíos encarcelados en la Torre acusados ​​de secuestrar y circuncidar a un niño cristiano e intentar convertirlo al cristianismo en Norwich en 1234. El caso contra los judíos se prolongó durante varios años, durante los cuales lo más probable es que murieran en prisión. o fueron ejecutados, pero lo que realmente sucedió ahora es poco probable que se sepa, cree MacLellan.

MacLellan también ha identificado tres casos en los que judíos escaparon de la Torre. El empresario de York Abraham, hijo de Josce, por ejemplo, fue encarcelado en 1270 tras ser declarado culpable de fraude. Sin embargo, logró huir de la fortaleza en algún momento antes del 18 de marzo de 1272, cuando le dio al rey 12 bezants a cambio de un perdón por abandonar la Torre sin el permiso del guardián de la cárcel o del monarca.

También un santuario

Como deja en claro la investigación, también hubo ocasiones en que los judíos apreciaron mucho más una estadía en la Torre. Entre las otras responsabilidades del alguacil estaba la de proteger tanto a los judíos individuales como a la comunidad en su conjunto. En septiembre de 1189, a los judíos se les ofreció refugio en la Torre cuando fueron atacados durante la coronación de Ricardo I en Londres. Tan grave fue el asesinato que el cronista y diplomático del siglo XII Roger de Howden registró que solo los judíos que se escondían en la Torre o en las casas de amigos escaparon de la muerte.

El caos que rodea a tales orgías de asesinatos hace que sea imposible precisar el número exacto de judíos que se refugiaron en la Torre, pero MacLennan estima que la cifra es probablemente de cientos.

Si bien otras coronaciones contemporáneas no provocaron violencia antijudía, el conjunto de circunstancias en 1189 encendió el papel de toque, dice MacLennan. “El fervor de la cruzada de fines de la década de 1180 fue probablemente el factor impulsor de las masacres, combinado con el prejuicio antijudío ya presente, el resentimiento económico y la oposición a la relación de la corona con los judíos”, escribe.

No obstante, se tomaron precauciones para proteger a los judíos cuando los monarcas posteriores, incluido Enrique III en 1220 y su reina, Leonor de Provenza en 1236, fueron coronados, y la Torre volvió a ser un lugar de santuario.

Treinta años más tarde, cuando la guerra civil golpeó a Inglaterra, los judíos de Londres volvieron a verse amenazados. Cuando la capital fue arrebatada a Enrique por el líder rebelde Simón de Montfort, la especial relación de la comunidad judía con el monarca los colocó en la línea de fuego. En medio de rumores de que estaban planeando destruir Londres, las fuerzas de De Montfort asesinaron a judíos y les prendieron fuego a sus hogares. En realidad, señala MacLellan, los rebeldes no estaban motivados simplemente por el prejuicio antijudío, sino también por el deseo de destruir los registros de sus deudas y la oportunidad de librar una “guerra económica contra la Corona”.

Si bien muchos judíos debían sus vidas a la seguridad de la Torre, MacLellan ha identificado los nombres de tres de los que se refugiaron allí: Elias Blund, quien murió en la Torre, probablemente por las heridas sufridas en el ataque, Leo, hijo de Preciosa, y Hagin. , abogado del hermano del rey e hijo del maestro Moisés.

Tres años más tarde, cuando Londres cayó ante otro asalto de los barones rebeldes, los judíos, como era de esperar, se dirigieron rápidamente a la Torre. Rápidamente se pusieron a trabajar, ayudando a defender parte de los muros de la fortaleza. El asedio de 1267, dice MacLellan, es la única ocasión registrada en la Inglaterra medieval de judíos y cristianos luchando uno junto al otro.

Sin embargo, como revela la investigación, este no fue el único caso de cooperación entre las comunidades judía y cristiana de Inglaterra.

“Repetidamente encontré prisioneros judíos en la Torre que fueron acusados ​​de tener cómplices cristianos, algo que no fue tratado como nada inusual”, escribe MacLellan. Señala que los cristianos ingresaban con frecuencia al distrito judío de Londres para hacer negocios con judíos y ha identificado un caso judicial relacionado con una deuda en el que una mujer judía eligió ponerse del lado de su vecina cristiana en lugar de su amiga judía. Además, los disturbios antijudíos en Londres fueron instigados en la mayoría de los casos no por los vecinos de los judíos sino por extraños.

“La mayoría de la gente se acerca más a este pensamiento de la Europa del Este de 1800, donde los judíos vivían en guetos, y ese no es el caso en absoluto en la Inglaterra medieval”, explica MacLellan. “Puede haber una calle que tenga más gente judía que cristiana, pero no está separada en absoluto. Es mucho más permeable, no está guetizado”.

Quizás el hallazgo más fascinante de MacLellan es que al menos tres hombres judíos trabajaron en la Torre durante el período medieval. Dos de ellos eran conversos al cristianismo. Philip le Convers fue ballestero durante 12 años, mientras que Sir Henry de Winchester, a quien se le dio una casa en la Torre en agosto de 1278 por orden de Eduardo I, fue parte de una investigación encubierta sobre el recorte de monedas.

El único judío practicante que se sabe que trabajó en la Torre fue Jurnet, el hijo de Abraham, que trabajaba como sargento. Irónicamente, había tenido un hechizo anterior en la fortaleza, cuando fue encarcelado allí por atrasos en los impuestos. Un miembro respetado de la comunidad judía (otros judíos lo llamaron repetidamente en casos judiciales como testigo, abogado o para pagar la fianza) finalmente fue indultado y liberado. La investigación de MacLellan sugiere que las responsabilidades de Jurnet como sargento en la Torre pueden haber incluido el transporte de cuerpos al cementerio judío de Londres para su entierro.

Pero todo esto se hizo añicos en 1290 cuando, en una primicia fatal para un reino europeo, Eduardo ordenó que todos los judíos de Inglaterra se convirtieran o se exiliaran en el extranjero. ¿Una razón clave? Los impuestos de explotación y la persecución a los que el rey había sometido a los judíos del país habían debilitado financieramente a la comunidad y, por lo tanto, habían reducido su capacidad para contribuir a las arcas del monarca.

La Torre proporcionó el escenario para el último y doloroso acto de la vida judía en la Inglaterra medieval. Alrededor de la mitad de los 3.000 judíos estimados del país se exiliaron desde un muelle a orillas de la fortaleza.

Sin embargo, 600 años después, mucho después de que a los judíos se les permitiera regresar a Inglaterra en el siglo XVII, la Torre volvería a simbolizar el santuario. Para muchos de los que huían de los pogromos zaristas, Tower Wharf marcó su lugar de llegada a Londres y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia judía de Gran Bretaña.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai