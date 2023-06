Los arqueólogos descubren y replican el instrumento musical más antiguo en el Medio Oriente

Diminuta flauta de caza de huesos de 12,000 años de antigüedad probablemente utilizada para atraer aves rapaces para los asentamientos natufianos en el valle de Hula

Los arqueólogos están escuchando por primera vez cómo los humanos hicieron música hace unos 12.000 años, al recrear una flauta que probablemente se usó para cazar patos y otras aves pequeñas en el norte de Israel.

El viernes, un equipo de investigadores israelíes y franceses publicó un artículo sobre la flauta de hueso recreada en el Informe científico de la naturaleza revisado por pares , que ofrece una ventana auditiva sobre cómo los primeros humanos cambiaron de cazadores-recolectores a pueblos más asentados, creando el musical más antiguo conocido. instrumentos jamás descubiertos en el Medio Oriente.

El equipo de arqueólogos franco-israelíes descubrió fragmentos de siete flautas diferentes, que datan de alrededor del año 10.000 a. C., que es la colección más grande de instrumentos prehistóricos que producen sonido jamás encontrada en el Levante. Las piezas fueron encontradas en el sitio de Eynan/Ain Mallaha, un pequeño pueblo a unos 35 km (20 millas) al norte del Mar de Galilea. El sitio estuvo habitado desde el 12.000 a. C. hasta el 8.000 a. C., en la época en que los humanos estaban pasando por una revolución masiva de cazadores-recolectores nómadas a comunidades más sedentarias y semiestablecidas.

El Dr. Laurent Davin, becario postdoctoral en la Universidad Hebrea, estaba examinando algunos de los huesos recuperados del sitio cuando notó pequeños agujeros perforados a intervalos regulares a lo largo de algunos de los huesos. Al principio, los expertos habían descartado los agujeros como un desgaste normal de los delicados huesos de las aves. Pero Davin examinó los huesos más de cerca y notó que los agujeros estaban a intervalos muy regulares y claramente creados por humanos.

“Una de las flautas fue descubierta completa y, hasta donde se sabe, es la única en el mundo en este estado de conservación”, dijo Davin en un comunicado de prensa que acompañó a la publicación del artículo.

El Dr. Hamoudi Khalaily, investigador principal del IAA, pasó 10 años excavando en el sitio de Eynan y fue fundamental en la creación de una réplica de la flauta existente.

“Había muchas dudas de que esto fuera posible [para recrear], pero la réplica se creó exactamente [de la misma manera] que la original y nos permitió escuchar lo que la gente habría escuchado hace 12.000 años”, dijo Khalaily. Los Tiempos de Israel.

“Cuando lo escuchamos por primera vez, nos dio la sensación de que realmente estamos haciendo algo por la historia”, dijo Khalaily.

La flauta recreada produce un silbido entrecortado y chirriante que Khalaily y el equipo creen que podría ser una imitación de las aves depredadoras, incluidos los halcones, que comen pequeñas aves acuáticas.

“El sonido podría haber atraído a pájaros depredadores, lo que crea caos con los otros pájaros, y luego es muy fácil atraparlos, incluso con las manos”, explicó Khalaily.

Anteriormente, los cazadores-recolectores nómadas se habían centrado en la caza mayor, como gacelas, conejos o zorros. Pero cuando los humanos comenzaron a asentarse en el valle de Hula por primera vez, comenzaron a aprovechar nuevas fuentes de alimentos, incluidos peces y aves acuáticas más pequeñas en el lago que solía extenderse por todo el valle de Hula.

Hoy en día, el valle de Hula sigue siendo un conducto importante para la migración de aves a fines del otoño, cuando decenas de miles de aves pasan por Israel en su camino de Europa a África. El valle de Hula alguna vez estuvo cubierto por agua , con un lago de 13 kilómetros cuadrados (5 millas cuadradas) y 47 kilómetros cuadrados (18 millas cuadradas) de pantanos estacionales. Los primeros pioneros sionistas drenaron el pantano a principios del siglo XX como un importante proyecto de infraestructura para crear más tierras agrícolas y combatir la malaria.

Un tesoro de huesos de aves

En el sitio de Eynan, los arqueólogos están excavando una pequeña aldea natufiana , que fue una cultura mesolítica en el Levante y Asia occidental alrededor del año 9000 a. Es un momento único porque la cultura surgió cuando los humanos comenzaron a vivir un estilo de vida semisedentario anterior a la revolución agrícola, lo que significa que tenían que encontrar fuentes regulares de alimentos en la misma área incluso antes de saber cómo cultivarlos. Una vez que los humanos se asentaron más, su cultura experimentó un cambio social dramático que incluyó la aparición de prácticas funerarias, arte y estructuras duraderas.

El sitio de Eynan fue excavado por primera vez por una misión francesa en 1955 y luego entre 1996 y 2005 por un equipo conjunto de Israel y Francia dirigido por François Valla del Centre Nationale de Recherche Scientifique (CNRS) y Khalaily de la Autoridad de Antigüedades de Israel.

Las excavaciones en el sitio están en curso y puede llevar años tamizar metódicamente toda la tierra extraída de un sitio y buscar fragmentos de herramientas, huesos de animales u otros detritos de la vida cotidiana hace miles de años. En las últimas dos décadas, el tamizado cuidadoso ha producido 1.112 huesos de aves del sitio de Eynan.

La flauta de hueso fue investigada y recreada por un equipo de expertos franceses e israelíes, compuesto por arqueólogos y arqueozoólogos, que estudian huesos de animales, etnomusicólogos, paleoorganólogos (la investigación de instrumentos antiguos que producen sonidos) y expertos técnicos que pudieron encuentre formas de recrear la ubicación exacta de los agujeros para los dedos.

Las flautas originales, también llamadas aerófonos porque son un instrumento que produce sonido debido a la vibración del aire, estaban hechas de los huesos huecos de las alas de la cerceta euroasiática y la focha euroasiática. La réplica actual se hizo con los huesos de las alas de dos ánades reales hembras “debido a la dificultad de obtener cadáveres de focha común (Fulica atra) utilizada por los natufianos”, afirma el artículo.

Cuanto más pequeño es el hueso, más difícil es tocar. Los investigadores creen que los huesos fueron elegidos específicamente para imitar las llamadas del gavilán euroasiático y el cernícalo común, dos aves rapaces que estaban muy extendidas en el valle de Hula.

La flauta representa el instrumento musical más antiguo encontrado localmente, pero no es el aerófono más antiguo que se ha descubierto. La mayoría de los instrumentos sonoros paleolíticos conocidos se encuentran en Europa, y el más antiguo data de hace unos 40.000 años, se encontró en el suroeste de Alemania y está hecho de hueso de ave y marfil de mamut.

Antes de este descubrimiento, la única “música” o producción de sonido conocida durante los períodos Paleolítico y Neolítico en el Levante provenía de unos pocos estudios que sugerían que los humanos podrían haber desarrollado un cinturón de colgantes de hueso que chasqueaban y sonaban, o posiblemente un silbato de hueso ( flauta sin agujeros para los dedos).

La flauta representa un descubrimiento importante, pero no es música para los oídos de todos.

“Lo escuché por primera vez en Youtube, y es realmente un tono terrible, es alto y agudo y no es nada agradable para mi oído”, dijo la profesora Rivka Rabinovich, directora científica de colecciones arqueozoológicas en las Colecciones Nacionales de Historia Natural. en la Universidad Hebrea. Rabinovich, un experto en estudiar e interpretar los restos de huesos de mamíferos antiguos, ha estado estudiando los descubrimientos del sitio de Eynan durante años.

Rabinovich agregó que no hay forma de saber si los humanos antiguos tuvieron una reacción similar de vergüenza cuando lo escucharon; ya sea que se usara para cazar, comunicarse o hacer música.

Pero abre una ventana a un punto fascinante del desarrollo humano, la complejidad de la sociedad y su capacidad para fabricar herramientas. Los pequeños agujeros para los dedos en la flauta fueron perforados con la garra de un pájaro más grande, probablemente un halcón. Los arqueólogos creen que las garras también tenían un significado espiritual para los primeros humanos, dijo Khalaily.

“Es muy interesante porque esto es solo el punto de partida de que las personas se vuelvan más sedentarias”, dijo Rabinovich. “Es un período muy emocionante para comprender la vida cotidiana y también preguntas más importantes más allá de la vida cotidiana, y por qué hicieron ciertas cosas”.

Ella atribuyó el descubrimiento al gran y variado equipo franco-israelí, que reunió a investigadores y arqueólogos con áreas de especialización en áreas específicas como la reconstrucción de herramientas de hueso y la interpretación de arañazos hechos en huesos de animales.

“El mensaje de esto es que realmente necesitas guardar todo [excavado de un sitio] porque siempre ves estas cosas con nuevos ojos y nuevas herramientas”, dijo. “Lleva mucho tiempo revisar las cosas, y cuando las miras de nuevo, puedes verlas de manera diferente. Esto se debe a que continuamente hay nuevas investigaciones, continuamente hay nuevas tecnologías y nuevas formas de investigar nueva información. Y todo funciona en conjunto para crear una imagen más completa de lo que sucedió allí”.

El sitio de Eynan albergó una presencia humana continua durante unos 4000 años, con personas que vivían en casas redondas hechas de piedras con pieles de animales o ramas como techos. En el año 8000 a. C., cuando la revolución agrícola estaba en marcha, los humanos abandonaron el sitio y se acercaron unos 500 metros al lago Hula, cuyos contornos habían cambiado con el tiempo.

Una de las pruebas más importantes de la flauta aún está por llegar: a fines del otoño, cuando se lleva a cabo la migración anual de aves a través del valle de Hula, Khalaily planea llevar la réplica de la flauta al sitio de Eynan y tocarla allí, en el mismo lugar. donde los humanos lo crearon hace 12.000 años.

“Quiero ir y ver si podemos hacer estas voces, con la esperanza de atraer un halcón o un halcón”, dijo. “Soy naturalmente una persona optimista, pero realmente creo que funcionará. Si pudiéramos replicar este sonido, estoy seguro de que atraerá a esos pájaros hacia nosotros”.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai