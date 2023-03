Muere Chaim Topol, icónico ‘Tevye’ de “El violinista en el Tejado”

El actor nominado al Oscar, ganador del Premio Israel, ganó reconocimiento mundial por su papel del lechero gruñón ‘El violinista en el tejado’, a quien interpretó más de 3500 veces en el escenario.

Chaim Topol, el actor israelí que encontró fama mundial por su papel de Tevye en la versión cinematográfica de “El violinista en el tejado”, murió el jueves a la edad de 87 años en Tel Aviv después de una batalla de varios años contra el Alzheimer.

Topol, un actor prolífico con una amplia gama de créditos, fue mejor conocido por encarnar al personaje central de Tevye, primero en producciones teatrales del famoso musical Shalom Aleichem y luego en la icónica película, antes de finalmente regresar al escenario con el papel .

El presidente Isaac Herzog llamó a Topol “uno de los artistas de teatro israelíes más destacados”, que era un “gigante de la cultura israelí y será muy extrañado”. El primer ministro Benjamín Netanyahu llamó a Topol un “artista multifacético con gran carisma y energía”, que “representaba con orgullo a Israel en todo el mundo”.

“Lamentablemente, el violinista en el techo ya no está con nosotros”, agregó Netanyahu. “Las cuerdas del violín se han callado. La historia de la vida de Chaim Topol ha quedado sellada, pero estoy seguro de que su contribución a la cultura israelí perdurará durante generaciones”.

La actriz israelí Rivka Michaeli, de 84 años, que trabajó con el actor en la década de 1960, dijo que Topol era querido “no solo por ser un actor internacional, sino por su trabajo” y sus extensos esfuerzos filantrópicos, dijo a la radio 103FM. “Topol era un hombre muy guiado por su conciencia; era un hombre para quien Israel era su fuerza motriz; ser israelí era muy importante para él”.

Nacido en Tel Aviv en 1935, Topol comenzó su carrera como actor mientras completaba su servicio en la compañía de entretenimiento del ejército, donde conoció a su esposa, Galia. Después de su liberación, se unió a un grupo de teatro, apareciendo en múltiples producciones antes de su primer papel en el cine, el drama de 1961 “I Like Mike”.

Pero fue su papel de 1964 en la película “ Sallah Shabati ” lo que llamó la atención de Topol por primera vez, tanto a nivel nacional como internacional. Topol interpretó el papel principal en la ahora icónica película sobre las dificultades de una familia inmigrante mizrají que vive en un campo de tránsito.

La película se convirtió en un gran éxito a nivel local, ganó el premio a la mejor película extranjera en los Globos de Oro y se convirtió en la primera nominación de Israel a un Oscar en la categoría de cine internacional. Un año después, Topol interpretó un pequeño papel en la producción estadounidense de gran presupuesto de 1966 “Cast a Giant Shadow”.

Poco después, estaba repasando su inglés para hacer una audición para el papel de Tevye en una producción teatral británica de “El violinista en el tejado”, un papel que ya había interpretado en hebreo en Israel. Topol consiguió el papel, estrenándose en el papel en 1967 y finalmente actuando en varios cientos de espectáculos como Tevye.

Cuando el director Norman Jewison buscaba elegir a Tevye para la adaptación cinematográfica, voló al Reino Unido para ver la actuación de Topol y quedó convencido, escogiéndolo para lo que se convertiría en un éxito comercial y de crítica conocido en todo el mundo. La adaptación cinematográfica de 1971 fue nominada a ocho Premios de la Academia, incluido el de mejor actor para Topol, lo que lo consolidó ante los ojos del mundo como el último Tevye y como uno de los primeros actores israelíes en obtener reconocimiento internacional.

A lo largo de los años, Topol protagonizó varias docenas de películas más en Israel y Estados Unidos, incluido un papel en la película de Bond de 1981 “For Your Eyes Only”. También interpretó al científico Galileo Galilei en la película de 1975 “Galileo”, además de aparecer en la película de ópera espacial de 1980 “Flash Gordon”.

Sin embargo, siempre se le identificó más estrechamente como Tevye, volviendo a interpretar al personaje en el escenario repetidamente en todo el mundo, incluso en una reposición de Broadway que le valió una nominación al Tony.

Se despidió del personaje con una gira de despedida por los Estados Unidos en 2009, revelando que había actuado como Tevye más de 3500 veces en el escenario. Topol comenzó su carrera como Tevye a los 30 años, usando maquillaje y vestuario para parecer mayor, y terminó su tiempo en el papel cuando se acercaba a los 75, recurriendo a un vigor aparentemente interminable para parecer más joven.

“¿Cuántas personas se conocen por una parte? ¿Cuántas personas de mi profesión son conocidas en todo el mundo? Así que no me quejo”, dijo en 2015 . “A veces me sorprendo cuando vengo a China o cuando vengo a Tokio o cuando vengo a Francia o cuando vengo a donde sea y el empleado de inmigración dice ‘Topol, Topol, ¿eres Topol?’ Así que sí, mucha gente vio [Fiddler], y no es algo malo”.

En años posteriores, Topol, quien también escribió varios libros e ilustró varios otros, se dedicó a la filantropía, en particular como presidente de Jordan River Village. La instalación, que abrió sus puertas en 2012 , dirige un campamento durante todo el año en Galilea para niños que viven con enfermedades crónicas y discapacidades.

Décadas antes, Topol fundó la organización sin fines de lucro Variety Israel , que brinda tratamiento y apoyo a niños con necesidades especiales. En 2015, recibió el Premio Israel, considerado el máximo honor del país.

En una entrevista con la televisión pública israelí a los 80 años, se jactó de haber podido mantener su ritmo acelerado, seguir escribiendo, ilustrando, haciendo apariciones y participando en la filantropía.

“A veces me encuentro haciendo incluso más de lo que nunca hice”, dijo en ese momento. “Siempre estaba haciendo varias cosas a la vez… Supongo que está en mi personalidad y lo disfruto”.

Le sobreviven su esposa durante 67 años, Galia, junto con sus tres hijos y varios nietos.

