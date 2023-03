Manifestaciones, enfrentamientos y arrestos; Israel se prepara para las protestas nocturnas en todo el país

Masivas protestas reunieron a cientos de manifestantes que reclamaron por la reforma judicial de Israel en distintos puntos de concentración. Se llevaron a cabo las protestas planeadas frente a la casa de Nir Barkat en Jerusalén, en la casa de Yariv Levin en Modi’in, en la plaza central de Tel Aviv y en docenas de otros lugares.

Esta mañana, los manifestantes bloquearon el tráfico en el área de salidas del aeropuerto Ben-Gurión como parte de las protestas por la reforma judicial a nivel nacional que tienen lugar en todo el país. El objetivo era obstaculizar el viaje planeado del primer ministro Benjamin Netanyahu a Italia, informó The Times of Israel.

Los medios anunciaron que debido a las protestas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y su esposa Sara, debieron ser trasladados en un helicóptero para que pudieran llegar al aeropuerto de Jerusalén.

“Estamos tratando de llegar a un entendimiento con respecto a la reforma. Desafortunadamente, veo que hasta ahora todos estos esfuerzos han sido recibidos con una negativa general por parte de la oposición y hay intentos de la oposición de arrastrar al país a la anarquía”, dijo Netanyahu antes. abordar el avión. “El tema no es la reforma, su objetivo es lograr las sextas elecciones y haremos todo para evitar eso”.

יוצא לפגישה מדינית באיטליה כדי לפעול למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני. pic.twitter.com/sEvVNSLGxd — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 9, 2023

Las declaraciones del primer ministro no pasaron desapercibidas para el líder de la oposición, Yair Lapid, que respondió a los comentarios de Netanyahu: “incluso en los escalones del avión, camino de un fin de semana inútil e innecesario a expensas del Estado, Netanyahu no puede dejar de mentir. El gobierno no accedió a ningún intento de negociación”. y continúa impulsando la legislación que nos convertirá en un país mesiánico, extremista y antidemocrático”.

22 manifestantes han sido arrestados en total, incluido el teniente coronel. Ron Sharf, alto oficial y ex miembro de Sayeret Matkal.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai