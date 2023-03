“Estamos hablando de una contrarrevolución política y jurídica que puede transformar al Estado de Israel en una dictadura” Ely Karmón

El Dr. Ely Karmon, comenzó en 1965 como soldado, luchando por el Estado de Israel, cuando Al Fatah comenzó sus primeros ataques. Más tarde, responsable para la construcción de las defensas contra el terrorismo palestino. Una vida ligada a la lucha por su país, un experto en temas de seguridad y contraterrorismo.

Karmón dialogó para radio Jai donde brindó su percepción sobre los convulsionados días en la política israelí:

“Una situación crítica como jamás tuvimos en Israel”, expresó. Y explicó que, lógicamente, es una situación interna, pero que tiene una influencia enorme sobre la posibilidad de Israel para enfrentar amenazas como las de estos días en Cisjordania, Jerusalem, y también lo podría ser en Gaza, y en el conflicto con Irán y Hezbollah.

Explicó que la inestabilidad interna, tanto política como jurídica, como desde el punto de vista militar, pone en peligro la existencia misma de Israel, porque no se puede luchar contra un enemigo exterior si hay una ruptura dentro de la sociedad civil:

“Estamos hablando de una contrarrevolución política y jurídica que puede transformar el Estado de Israel en una dictadura”, declaró. Señaló que hay un elemento religioso muy importante en la coalición, en la que hay dos partidos de extrema derecha, también religiosos, y además, una sociedad ortodoxa muy importante, y que, todo esto provoca una división.

Las manifestaciones multitudinarias en contra de la reforma de la Corte, se vieron replicadas en muchas ciudades de Israel. El descontento masivo de la sociedad israelí se pudo ver representada aun entre las fuerzas militares, hasta en los reservistas que anunciaron que se negarían a participar al ser llamados, lo que afectaría claramente la seguridad del país.

Al respecto Karmon indicó que efectivamente, las fuerzas que participan en la defensa del país, unidades importantes del Ejército, todas las unidades de elite, comandantes de las unidades especiales, la de los tanques, se manifestaron de forma similar, lo que significa que, en el momento de un ataque enemigo, sería un gran problema. “Ellos hoy están luchando en las calles, para reafirmar esta contrarrevolución”, reveló.

Acerca de los enemigos externos, la preocupación está especialmente con Irán y el proyecto nuclear., que, según los analistas, el país persa contaría con ese armamento. El experto manifestó que, tal como lo ha declarado la Organización Internacional de Energía Atómica, de la que el argentino Rafael Grossi es titular, se está intentando negociar por el peligro que significa la rápida producción de uranio enriquecido. Según inspectores ya tiene Irán al 84 %, cuando hace algunas semanas estaba en el 60 %. Y remarcó que sería necesario un 90 por ciento, para comenzar a producir una bomba, y que, según fuentes del Pentágono Irán la podría producir en doce días. Explicó el experto que, sin embargo, hay temas técnicos que representan algunas dificultades, como el de colocar un misil sobre esta bomba, pero que los iraníes informaron que tiene una “cruz misil” que podría llegar a Israel.

De todos modos, las negociaciones no avanzan, Estados Unidos no acepta las condiciones iraníes, Alemania y Francia critican duramente la actitud de Irán pero todavía no se deciden a actuar. La visita de Grossi a Teherán, tal vez sea la última posibilidad para cambiar esta carrera de Irán hacia la bomba.

Conectando este tema con la política interna israelí, y con la posibilidad hipotética de que el gobierno de Netanyahu utilice políticamente este tema convocando a la unidad nacional para enfrentar al enemigo externo, le preguntamos al profesor Karmón si el gobierno de Israel estaría en condiciones de llamar a una confrontación bélica con Irán. el referente consideró que ni la cúpula militar, ni el Ministro de Defensa, el exgeneral de Reserva, Yoav Galant aceptarían la orden, sobre todo en un momento en que Israel no está preparada, en cuanto a tácticas, armamentos muy especificos, y además sin un apoyo político.

Además, la situación en Judea y Samaria, frente a la próxima llegada del Ramadán, con un clima de principio de una tercera Intifada; y sumado a eso, la no aceptación de la cumbre de Akaba por parte de los lideres de los partidos de Ben Gvir y de Smotrich, en donde se congregaron líderes y representantes de Egipto, Jordania y la Autoridad Palestina, y de Israel, para tratar la alternativa de aplacar el clima de tensión en Jerusalem y Cisjordania.

“No puede haber un clima de tranquilidad cuando ministros de este gobierno declaren abiertamente que les gustaría que la aldea de Huwara sea destruida completamente”…. “No se puede planificar una guerra cuando hay tanta división en el país”.

