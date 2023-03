Las demoliciones de viviendas pueden causar más terrorismo

La Corte Suprema aprobó hoy (lunes) la demolición de la casa de Mohammad Murad Sami Sof, el terrorista que asesinó a tres personas en un ataque con arma blanca en la ciudad de Ariel, en Samaria, en noviembre de 2022.

Los jueces Uzi Vogelman y Gila Canfy-Steinitz escribieron la opinión mayoritaria rechazando la petición de la familia del terrorista y la organización Centro HaMoked para la defensa del individuo contra la orden de demolición.

El juez Anat Baron escribió una opinión minoritaria afirmando que la orden de demolición debería suspenderse al menos temporalmente porque la familia del terrorista, que incluye cuatro niños pequeños, no estuvo involucrada en el ataque mortal.

El juez Baron escribió que “sin restar valor a la terrible gravedad de los actos de asesinato y violencia cometidos por el perpetrador, debe decirse claramente que la autoridad otorgada al comandante militar para ordenar la demolición de casas está destinada a un propósito preventivo y no punitivo”.

“Como regla general, demoler una casa únicamente sobre la base de la gravedad de los actos cometidos contra la víctima, sin dar peso al grado de conocimiento o participación de sus familiares en sus actos, no cumple con la prueba de proporcionalidad”, agregó.

Advirtió que el efecto disuasorio de las demoliciones de viviendas era incuantificable, también era posible, en su opinión, que el acto de demoler las casas de los terroristas pudiera incitar a nuevos ataques terroristas contra los judíos.

Ella señaló: “En la casa designada para la demolición viven la madre del atacante y sus cinco hermanos, cuatro de los cuales son menores de edad (el más joven de los cuales tiene aproximadamente dos años y medio). No hay duda de que los miembros de la familia no tenían participación o conocimiento con respecto a sus acciones asesinas, e incluso en retrospectiva no mostraron apoyo a las acciones. En estas circunstancias, creo que la orden dada para demoler la casa es desproporcionada, y por lo tanto, si se siguiera mi opinión, emitiríamos una orden condicional a favor de la petición” contra la demolición.

Durante el ataque, el terrorista asesinó a Motti Ashkenazi, Tamir Avihay y Michael Ledigin, e hirió a otras cuatro personas en tres lugares dentro y alrededor de la ciudad de Ariel.

Fuente: Arutz Sheva

