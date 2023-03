En el nuevo videojuego del Holocausto, los jugadores caminan en los zapatos de una familia judía arrancada de su hogar

El creador de ‘La luz en la oscuridad’ dice que espera que el medio se pueda usar para tratar el tema de la misma manera que las películas; estaba molesto por los juegos de la Segunda Guerra Mundial que no mostraban claramente el genocidio.

PARÍS, Francia (AFP) — Abordando una de las mayores tragedias humanas, se lanzó un nuevo videojuego en el que los jugadores adoptan roles en una familia judía arrancada de su hogar durante el Holocausto y enviada a un campo de internamiento.

“The Light in the Darkness” afirma ser el primer videojuego que retrata con precisión el Holocausto, en el que unos seis millones de judíos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial.

Numerosos juegos tienen temas de la Segunda Guerra Mundial, incluida la exitosa serie “Call of Duty”, pero el hecho de que el Holocausto apenas se mencione preocupa a Luc Bernard, de 36 años, creador del nuevo juego.

“Es un poco como negar que alguna vez existió”, dijo a la AFP el desarrollador con sede en Los Ángeles.

El juego está disponible para jugar en computadoras, y pronto se lanzarán versiones para consolas.

Los jugadores siguen a una familia judía mientras soportan la vida bajo el régimen de Vichy en tiempos de guerra en Francia solo para ser arrestados en 1942 durante la redada masiva de Vel’ d’Hiv en París y enviados al campo de internamiento de Pithiviers.

Miles de judíos fueron transportados desde allí a campos de exterminio como Auschwitz.

“Los videojuegos pueden contar historias profundas, significativas y universales de tragedia y triunfo que son más realistas y desgarradoramente impactantes”, se lee en la descripción del título en la tienda en línea de Epic Games.

“Nuestra misión es conectar a cada nueva generación con las experiencias de quienes vivieron durante una de las mayores atrocidades en la historia del mundo”.

Durante mucho tiempo ha habido temores de que la creación de tales juegos pueda tender a trivializar o simplificar demasiado la atrocidad, dijo a la AFP Eugen Pfister, especialista en historia de juegos de la Universidad de las Artes de Berna.

La exitosa franquicia de videojuegos “Wolfenstein”, que esencialmente se centra en un héroe que mata a los nazis, ha sido una excepción, pero no pretende tener precisión histórica.

Una edición de 2014 llamada “Wolfenstein: The New Order” tiene a su héroe irrumpiendo en un campo de internamiento ficticio en Croacia. Pero está ambientado en un universo alternativo en el que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial.

“Ves chimeneas, vagones e incluso la selección de prisioneros, pero nunca se mencionan los campos de concentración o incluso los judíos”, dijo Pfister sobre el juego.

El horror del genocidio se abordó más explícitamente tres años después en una secuela titulada “El nuevo coloso”.

No hay manera de ganar

Bernard, quien es originario de Francia, comparó su juego con una película interactiva, pero con jugadores que no tienen control sobre la historia final mientras la familia se dirige a un destino trágico.

“No podría hacer un juego en el que ganas al final”, dijo Bernard.

“Eso no fue la Shoah, no había otra opción”, agregó, usando la palabra hebrea para el Holocausto.

La investigación de Bernard para el juego incluyó consultar los archivos de los museos del Holocausto en Los Ángeles y Washington.

También habló con sobrevivientes del Holocausto y planea que algunos de ellos cuenten sus experiencias en una actualización del juego.

Enseñando a los jóvenes

Bernard se propuso hacer su primer título sobre el Holocausto hace unos 15 años, inspirado en la historia de su abuela que había sido parte de una operación para transportar niños judíos a Gran Bretaña durante la guerra.

Abandonó ese proyecto debido a la falta de financiación y los ataques de los críticos, que calificaron el concepto de “repugnante” y “espeluznante”.

Pero los tiempos han cambiado, dijo Bernard a la AFP.

Pfister comparó el cambio con la forma en que ahora se considera que Hollywood es capaz de hacer poderosas películas basadas en la historia, como el éxito de 1993 “La lista de Schindler” de Steven Spielberg.

“El consenso actual es que Hollywood es capaz de hacer películas sobre el Holocausto”, dijo Pfister.

“Soy optimista de que los videojuegos también encontrarán un lenguaje para hablar de ello”.

Con jugadores de todo el mundo, los videojuegos ofrecen una plataforma única para llegar a una amplia audiencia, especialmente a los jóvenes.

“Mi objetivo es lograr que más desarrolladores se interesen en mantener viva la memoria del Holocausto”, dijo Bernard.

Además de estar disponible de forma gratuita en Epic Games, el fabricante de “Fortnite”, “The Light in the Darkness” se encuentra actualmente en exhibición en el Museo de Cultura Pop en Seattle, Washington.

Fuente: The Times of Israel

