Cientos de israelíes toman venganza por mano propia quemando más de 30 casas, autos, he hiriendo a palestinos tras el ataque a los hermanos israelíes

Cientos de israelíes se amotinaron y se enfrentaron con palestinos en la ciudad cisjordana de Huwara hoy domingo después de que dos hermanos de un asentamiento cercano fueran asesinados a tiros por un terrorista.

Los israelíes quemaron más de 30 casas por completo y gran cantidad de automóviles y tiendas mientras el Presidente Herzog y las FDI llamaban a no tomar venganza por mano propia.

Según funcionarios de salud palestinos, al menos 100 palestinos resultaron heridos, muchos de ellos por asfixia causada por la inhalación de humo y al menos un hombre que apuñaló y otro fue golpeado en la cara con barras de metal. Las FDI informaron que 3 de los colonos también resultaron heridos.

مستوطنون يحرقون عدداً كبيراً من مركبات الفلسطينيين في حوارة جنوب نابلس. pic.twitter.com/jxbxeAlfi6 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 26, 2023

El presidente Issac Herzog denunció la violencia y dijo que ese no era el camino israelí.

“Tomar la ley en nuestras manos, los disturbios y la violencia contra los inocentes no son nuestro camino y lo condeno enérgicamente. Debemos permitir que las FDI, la policía de Israel y las fuerzas de seguridad capturen al despreciable terrorista y restablezcan el orden de inmediato, dijo el presidente”.

El Canal 12 israelí informó: “Hasta ahora en Hawara: los colonos (israelíes) han quemado 100 vehículos palestinos, 35 casas por completo y 40 casas parcialmente, y una persona fue ‘asesinada’ y decenas resultaron heridas.

Junto con el dolor profundo y pesado por el grave ataque, las escenas de esta noche en Hawara deberían avergonzar a cada persona y a cada judío en particular. Este no es nuestro camino. Es inimaginable que en una noche como esta, los soldados de las FDI arresten a los alborotadores israelíes y eviten el asesinato de inocentes, en lugar de perseguir a los terroristas, dijo el ex ministro de Defensa Benny Gantz.

El silencio de los ministros Smotrich y Ben Gvir es vergonzoso y peligroso. Todos los líderes públicos deben llamar y actuar ahora para calmar los ánimos.

לצד הצער העמוק והכבד על הפיגוע הקשה, המראות הערב בחווארה צריכים לבייש כל אדם וכל יהודי בפרט. זו לא דרכנו. בלתי נתפס שבערב כזה, חיילי צה"ל צריכים לעצור פורעים ישראלים ולמנוע רצח של חפים מפשע, במקום לרדוף אחרי טרוריסטים. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) February 26, 2023

Las fuerzas de Refuerzo de las FDI aumentó los controles de seguridad en Naplusa. De acuerdo con la evaluación de la situación, las FDI informaron que junto a la Policía de Israel decidieron reforzar dos batallones adicionales para el sector de Judea y Samaria y aumentar los controles de seguridad en las rutas de tráfico hacia y desde la ciudad.

Al mismo tiempo, son masivas las marchas que se están dando en distintas aldeas palestinas en apoyo al enfrentamiento de Naplusa.

