El ex líder del movimiento reformista Sheldon Zimmerman caído en desgracia expulsado de la asociación rabínica

El anuncio de la expulsión de Zimmerman se hizo el martes cuando la Conferencia Central de Rabinos Estadounidenses agregó su nombre a una lista pública de rabinos que violaron el código de conducta de la asociación.

Zimmerman, de 81 años, se desempeñó como presidente de la asociación rabínica durante dos años, y más tarde como presidente del Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, el seminario del movimiento.

Su expulsión proporciona una medida de cierre en un ajuste de cuentas que se ha apoderado del movimiento reformista durante casi dos años, después de que la naturaleza completa de la supuesta mala conducta de Zimmermans saliera a la luz por primera vez y desencadenara una crisis de confianza entre rabinos, líderes laicos y congregantes.

“Sheldon Zimmerman no debería tener lugar en nuestro movimiento, ni ningún lugar de honor, ni posición de liderazgo, especialmente de programas que sirven a adultos jóvenes”, dijo en un comunicado la rabina Mary Zamore, directora ejecutiva de la Red Rabínica de Mujeres. “Este fue un fracaso colectivo y uno que no debe repetirse. Apoyamos de todo corazón la decisión moral, responsable y compasiva de la Conferencia Central de Rabinos Americanos de expulsarlo de su membresía”.

La investigación original sobre Zimmerman concluyó en 2000 con su renuncia al Hebrew Union College y una suspensión de la asociación rabínica. Pero con las acusaciones en su contra descritas públicamente solo en términos vagos, Zimmerman conservó gran parte de su prestigio y estatus. Luego pasó a ocupar cargos de liderazgo en Birthright y las Federaciones Judías de América del Norte y, en 2005, CCAR restableció su membresía.

Luego, en 2021, la Sinagoga Central de la ciudad de Nueva York, donde Zimmerman había sido rabino de 1972 a 1985, reveló que tres mujeres se presentaron para acusar a Zimmerman de conducta sexual inapropiada durante su mandato y que estas acusaciones estaban relacionadas con su acción disciplinaria anterior.

En los meses posteriores a las noticias sobre Zimmerman, el movimiento reformista contrató bufetes de abogados para llevar a cabo tres investigaciones separadas sobre los mecanismos de rendición de cuentas del movimiento, revelando fracasos pasados en torno a la conducta sexual inapropiada.

La lista de Zimmerman en la página web de rabinos expulsados de CCAR dice que su caso se reabrió en 2021 cuando surgió nueva información que indicaba que había violado los términos de su reincorporación, que requerían que se sometiera a un proceso de teshuvá o hacer las paces.

La lista no especifica cómo se había equivocado, pero un artículo publicado en 2021 por Gary Rosenblatt, ex editor de New York Jewish Week, arrojó luz sobre cómo Zimmerman veía tanto las acusaciones en su contra como sus responsabilidades bajo el proceso de teshuvá.

Según Rosenblatt, quien citó correos electrónicos que recibió de Zimmerman en 2005, Zimmerman creía que su acusador estaba buscando venganza contra él. “Se trata de destruirme a mí y a mi familia”, escribió Zimmerman a Rosenblatt.

Según los informes, Zimmerman también amenazó con revelar la identidad de su acusador. “Puede que no nos deje otro recurso que responderle en público y por su nombre, y levantar el velo que la ha protegido a ella y a sus acciones”, escribió Zimmerman en un correo electrónico, según Rosenblatt.

En ese momento, Rosenblatt se abstuvo de publicar las acusaciones y los comentarios de Zimmerman en respuesta para proteger la identidad del acusador.

En 2021, el comité de ética de la asociación rabínica comenzó a investigar a Zimmerman nuevamente y finalmente lo expulsó por violaciones de secciones del código de conducta rabínico que tienen que ver con “prácticas de explotación”, “intimidación, acoso, intimidación” y “diferencias de poder”, así como por no cooperar con los términos de la suspensión.

Zamore aplaudió las medidas adoptadas por las instituciones reformistas para abordar cuestiones de seguridad, respeto y equidad, y prometió seguir presionando por la rendición de cuentas.

“Continuamos alentando a cualquier persona que tenga una historia de abuso sexual, acoso, mala conducta o discriminación a que continúe compartiendo esas verdades”, dijo en el comunicado.

La lista de rabinos reformistas que han sido expulsados, suspendidos o censurados públicamente se actualiza ocasionalmente para reflejar los resultados de una investigación ética privada.

Además de Zimmerman, en los últimos meses se han visto al menos tres adiciones a la lista. Allen Secher, quien se retiró del púlpito en 2013 después de servir más recientemente en Whitefish, Montana durante 13 años, fue censurado bajo secciones del código de conducta relacionadas con “conducta sexual inapropiada” y “solicitudes de favores sexuales”. Gersh Lazarow, un rabino en Australia, fue censurado por deshonestidad intelectual por haber plagiado sermones. David Kaufman, quien dirigía una congregación en Ohio, fue expulsado tras su condena en un tribunal de Ohio por imposición sexual grave.