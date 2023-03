Rabino de Cleveland sentenciado a prisión por solicitar sexo con menores de edad

Un rabino del área de Cleveland fue sentenciado a seis meses de prisión el lunes por solicitar sexo con menores de edad, coronando una triste e impactante saga para la comunidad judía del área.

Entre los que testificaron en nombre de Stephen Weiss en un intento de clemencia estaba un rabino prominente en el movimiento conservador.

Weiss, ex rabino principal de la Congregación B’nai Jeshurun en Pepper Pike, fue sentenciado por los delitos de intento de conducta sexual ilegal con un menor y posesión de herramientas criminales. Había sido arrestado y acusado después de una operación encubierta en abril pasado y se declaró culpable de los dos cargos de delitos graves en enero. Weiss, de 61 años, deberá registrarse como delincuente sexual durante 25 años.

Apareciendo como testigo de carácter para Weiss en su audiencia de sentencia estaba el rabino William Lebeau, ex decano de la escuela rabínica y ex vicecanciller del Seminario Teológico Judío. Lebeau actualmente se desempeña como consultor principal para el liderazgo rabínico e institucional con la Asamblea Rabínica, la asociación profesional para rabinos conservadores.

“Conocí al rabino Weiss cuando era un estudiante rabínico y he mantenido una estrecha relación con él hasta el día de hoy. He venido de la ciudad de Nueva York esta mañana porque quería compartir con ustedes en la corte mis experiencias con el rabino Weiss durante las más de tres décadas que lo he conocido”, dijo Lebeau al abrir una declaración de tres minutos en nombre de Weiss, según una grabación de la audiencia.