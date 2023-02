“Si queremos hacer una revolución hagámosla dentro de las instituciones, nunca fuera” – Carlos Gurovich

El terremoto de Turquía se sintió en el norte de Israel y como es de costumbre en estas situaciones, ya salió la misión de ayuda humanitaria no importa en el lugar que suceda, la política de Israel es ayudar en todas las catástrofes. La semana pasada hubo un temblor en Chile y suele haber un replique en lo que es el cinturón del pacífico, por lo que nos despertamos con éste que fue muy fuerte. Hay que tener cuidado cuando hay muchas réplicas, ya que los edificios que ya fueron un poco afectados pueda terminar peor.

La sociedad civil está dividida con la reforma judicial. Hay dos caras de la misma moneda, una dice que está débil, porque necesita de los partidos más extremistas para gobernar, pero por otro lado hay un Netanyahu fuerte que dice vamos para adelante, vamos por todo. Después tenés un Netanyahu que se reúne con empresarios, inversores etc, a los que le dice que la reforma judicial no va a afectar la economía israelí y por otro lado tenés desde el presidente del Banco Central, a ex profesores premio nobel de economía, todo el arco político agro industrial, que dicen que el dólar va a subir, que no va a haber inversiones…

Piensan que Netanyahu no sabe todo esto? Lo sabe, todo este modelo económico lo creó Netanyahu.

En medio de todo esto la procuradora general del Estado le saca un informe a Netanyahu que dice que no se puede meter en este tema, no puede hablar, ni influir. Netanyahu está precesado, pero no hace caso, y sigue.

Esta no es la Israel que conocimos. La sociedad está enervada, dividida. Ya van cuatro semanas de manifestaciones consecutivas aún con frío, con lluvia. Hay una gran parte de la población que quiere que la escuchen.

Las revoluciones no son simpáticas, las revoluciones son con fuego, con tiros, con destrozos…. pasó en el Capitolio, en Brasilia cuando la gente avanza sobre las instituciones. Cuando llaman a elimina a aquellos que quieren imponer una teocracia en vez de una democracia, la palabra eliminar me hace ruido.

Si queremos hacer una revolución hagámosla dentro de las instituciones, nunca fuera.

Te compartimos el informe de la mañana de Carlos Gurovich con los distintos temas de la jornada israelí, aquí en Radio Jai.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai