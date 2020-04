Conferencia de Alejandro Finocchiaro junto a Waldo Wolff: “Antisemitismo, judeofobia y antisionismo en las redes”

Alejandro Finocchiaro, ex ministro de educación y ex embajador argentino por la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto) habló con Radio Jai acerca de la videoconferencia que llevará a cabo junto al diputado Waldo Wolff, quien también preside la Comisión de Libertad de Expresión del la cámara de diputados de Argentina.

La charla que brindarán a las 19 horas de Argentina requiere inscripción previa (link al final del artículo) y se titula “Antisemitismo, judeofobia y antisionismo en las redes”.

El abogado Finocchiaro aseguró que en estos tiempos de pandemia no ha notado un crecimiento importante de declaraciones antisemitas en redes sociales, como sí han advertido otros dirigentes, en cambio dijo: “Siempre hay algún ser oscuro que se le ocurre decir que esto (el COVID-19) lo inventó Israel con estados Unidos, crean fabulas absolutamente endemoniadas, y azarosamente endemoniadas, pero no veo algo que sea alarmante ni preocupante”.

En cambio, en estos momentos el ex ministro reconoce múltiples aspectos positivos de las plataformas, pero también la necesidad de aprender a utilizarlas de forma responsable y cuidadosa. “Las redes tienen grandes ventajas, porque la información fluye, porque hoy en día es casi imposible que algo no salga a la luz y también tenemos que trabajar mucho educando para el buen uso de las redes. Hay redes sociales como Twitter, que yo la llamo “la red del odio” porque ahí transita mucho odio, mucha violencia, y ademas a los ciudadanos muchas veces nos deja indefensos porque mi cuenta tiene mi nombre, tiene mi foto, soy responsable de lo que escribo y de lo que no escribo”, aseguró.

En pleno auge de las redes sociales, del “boom” tecnnologico y de las relaciones humanas mediadas por la tecnología, es importante saber reconocer las nuevas amenazas que comprometen nuestro futuro. En consecuencia, Finocchiaro dijo: “Yo creo que este tipo de charlas, como la que vamos a dar con Waldo hoy, siempre son muy importantes por una razón muy simple: La libertad nunca debe considerarse obvia. Cuando los pueblos creen que la libertad es una obviedad que puede ser pasada por alto, es el primer paso para que muchos sectores políticos o espacios políticos que tienen en su esencia el ir hacia el autoritarismo y el totalitarismo, empiecen a trabajar frente a la pasividad de los ciudadanos. Entonces, siempre es bueno recordar”.

Ampliando su análisis, el ex ministro narró: “Cuando hablo de esto con mis alumnos o en conferencias que he dado, siempre me permito recordarles que la peor tragedia del siglo XX, la Shoá/el Holocausto, se gestó en el que posiblemente fuese la nación más culta y avanzada de ese momento, que era Alemania. Había producido notables artistas, científicos, filósofos, y sin embargo, así se gestó. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar siempre en estos casos es cómo se gestó, es decir, ¿vino a partir de una revolución? ¿de un golpe de estado? No. Fíjense que si uno estudia la historia (…) en algún momento lo que estaba pasando fue apoyado por una gran mayoría. (…) Cuando el nazismo se manifestó en toda su horrorosa dimensión, ya era tarde. Porque las llaves que toda sociedad sociedad tiene para escapar del autoritarismo, habían sido cerradas”

Los interesados en participar de la conferencia deberán inscribirse previamente llenando un formulario (click aquí), luego de completarlo recibirá una invitación para acceder a la videoconferencia mediante la plataforma Zoom.

