El accionar de Larreta es muy grave porque avanza la lógica de la desobediencia civil

Radio Jai dialogó con Claudia Neira, legisladora porteña del Frente de Todos, acerca del debate sobre las clases presenciales.

“Estamos frente a una situación muy complicada, donde creo que el debate de la presencialidad es uno que deberíamos dar de otra manera porque estamos de acuerdo en que la presencialidad es un objetivo y todos queremos canalizar de la mejor forma posible en todas las circunstancias, pero hoy tenemos una situación muy crítica de tensión del sistema de salud que nos obliga a tomar algunas medidas que ningún gobernante quiere tomar pero que alrededor del mundo se llevan a cabo porque este virus nos golpea”.

“Este debate nos ha llevado a una situación incomprensible de conflicto con la ciudad, porque el jefe de gobierno se ha trasladado a una lógica de conflicto de Juntos por el Cambio que no es la que venía teniendo. Con la firma de este comunicado, cuando empezamos a discutir la necesidad de nuevas restricciones, fue también una firma a una lógica que hace mal en el mundo y no funcionó, la militancia de no cuidarse, del anti restricción por sí misma, cuando en este momento los países y los gobiernos deben estar trabajando juntos”.

“No vas a encontrar actitudes de una fuerza política como la nuestra yendo a los domicilios privados de los referentes de la oposición a protestar, nosotros en eso siempre hemos sido muy respetuosos, la jefa de la oposición arengó en la puerta de la Quinta de Olivos. Como oposición en la legislatura hemos intentado trabajar en conjunto, hemos hecho una batería enorme de propuestas incluso para mejorar la situación de la educación y de la presencialidad”.

“El primer día de clases, planteé un pedido de informes sobre cómo se iba a llevar adelante el tema de ingresos y egresos, me preocupaba que se hablara solamente de diez cortes de calles de las escuelas que ellos consideraban más importantes, es un proyecto para ayudar a la presencialidad que ellos ni siquiera lo pusieron en tratamiento”.

“Nosotros hemos tenido diferencias pero nunca hemos judicializado la pandemia, si no se está de acuerdo con las restricciones hay que discutirlo desde la responsabilidad de la gestión, planteando alternativas y posibilidades para enfrentar la pandemia”. “Llegamos a la suspensión de la presencialidad de la mano de una lógica del anticuidado que nosotros tratamos de frenar, promoviendo el eje libertad o salud, y esto empezó cuando Macri estaba en Francia gozando de pocas restricciones y declarando que eso es la libertad. Todos queremos la libertad, incluso en su propio partido Larreta intentó prohibirle a los mayores de 70 que salieran de su casa”.

Finalmente, concluyó: “Tendríamos que discutir en que condiciones se va a llevar adelante la educación y no deberíamos estar hablando de denuncias judiciales y amparos, me parece que no se puede judicializar la pandemia y el accionar de Larreta es muy grave porque con su accionar avanza la lógica de la desobediencia civil, él se ha sumado al accionar de Macri y Bullrich. Esto no es obedecer al gobierno o no, queremos sacar al país de la pandemia y es muy difícil hacerlo con una posición que no ayuda”.

