El chico con parálisis cerebral que le respondió al presidente Alberto Fernández

Luego de la polémica por los dichos del presidente Alberto Fernández cuando dijo que los chicos con discapacidades “no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan, Iván Davidovich, un joven de 21 años con parálisis cerebral, le respondió a través de un video que se viralizó masivamente. Al no poder hablar, lo hizo mediante un dispositivo que él mismo activa con los ojos, “con todo respeto” el hecho de estar postrado en una silla de ruedas “no significa que no pueda entender la grave situación del país y del mundo”.

Radio Jai dialogó con Carina Schur, madre del joven discapacitado que estudio en ORT Argentina, quien dio más detalles y opinó sobre los dichos del presidente.

“Tuvo una vida donde se le ha transmitido que uno ha atravesado la pelea desde su nacimiento y ha sido un camino muy difícil que tuvimos que transitar, reclamando por sus derechos”.

En la carta que mandó el joven se nota que no está pidiendo algo, sino que toma la representación de todos aquellos que tienen distintas discapacidades. “Este mensaje que impactó tanto, es porque él plasmó en un video toda su pasión, creatividad y talento. Tomó esta pelea de luchar por la justicia de un colectivo que cada vez se está haciendo un poco más visible”.

Con respecto al discurso del presidente: Iván “reaccionó con bronca y estaba enfurecido” y fue la razón por la que empezó a escribir la carta. “Tiene doble impacto porque no lo hizo un cineasta o un editor”, indicó.

No solo tenía como objetivo representar a miles de personas con discapacidad, sino también que haya un hecho concreto. La madre aclaró que por parte del gobierno nacional “aún” no hubo ningún contacto. Sin embargo, contó: “Ayer nos visitó en casa el vice jefe de gobierno de la ciudad Diego Santilli, y lo valoro, porque en medio del caos en el que estamos viviendo vino y estuvo con Iván”. “Se comprometió a trabajar con el ministro Quirós de que el próximo grupo al que le llegue la vacunación sea el de los discapacitados”, comentó la entrevistada.

“Iván, en un año, salió tres veces de casa, no se quiere reunir porque sabe el riesgo que corre. No es que no entienden, son otros los que no entienden”. “Los que están en lugares de responsabilidad, de decisión y de liderazgo no pueden cometer estos errores”, concluyó Schur.

