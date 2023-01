Ataque con drones a una planta de municiones iraní: ¿Qué sabemos hasta ahora?

La República Islámica afirmó que se trataba de un “ataque fallido”, pero los videos compartidos en línea mostraron que algo sucedió.

Por Seth J. Frantzman/ The Jerusalem Post

Los informes del fin de semana sugieren que una instalación del Ministerio de Defensa iraní, aparentemente involucrada en el almacenamiento o fabricación de armas, sufrió algún tipo de explosión.

El incidente tuvo lugar en Isfahan, pero también hubo informes sobre otros incidentes. Irán ha afirmado que se trató de un “ataque fallido”, pero los videos compartidos en línea mostraron que algo sucedió.

Irán ha suministrado drones a Rusia durante la guerra contra Ucrania y los drones iraníes son una gran amenaza para el Medio Oriente. Irán también fabrica misiles y otras armas que amenazan la región. Los informes coincidieron con un terremoto en el noroeste de Irán y algunos de los videos publicados en línea pueden haber vinculado incorrectamente los supuestos ataques con drones cerca de Isfahan y otras actividades, con el terremoto que ocurrió a 1.000 km de distancia.

El ataque con drones a las instalaciones iraníes en Isfahan

Según los medios de Al-Ain en el Golfo, el ministerio de defensa iraní informó que “pequeños drones atacaron uno de los centros del ministerio de defensa en la provincia de Isfahan, en el centro de Irán”. Esto sucedió alrededor de las once de la noche del sábado. Afortunadamente, con predicciones y medidas defensivas, el sistema de defensa aérea del complejo logró detonar dos aviones en la parte superior del complejo, mientras que el tercero causó daños menores en el mercado de los militares. complejo afiliado al ministerio “, dijo el informe iraní, según Al-Ain. Uno de los incidentes puede haber ocurrido en la calle Imam Khomeini en Isfahan. Esa es una vía importante en el distrito 12 de la ciudad.

Por lo tanto, Irán ha admitido “algunos daños en el techo” de la instalación, pero afirma que el incidente no ha resultado en ninguna interrupción de la función del lugar. Esto parece estar en contraste con otros informes que describen tres grandes explosiones. La agencia de noticias Tasnim, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán , dijo en su canal Telegram que se escucharon tres explosiones en la ciudad de Isfahan, una de ellas en un centro de fabricación de municiones afiliado al Ministerio de Defensa. Ese informe parecía indicar bajas.

Irán se esfuerza por descubrir qué sucedió y crear una narrativa . Una fuente política en Isfahan dijo a los medios que no hubo heridos y que “se está investigando la naturaleza de este accidente, mientras que las fuerzas de seguridad y rescate presentes en el lugar están dispersando a la multitud presente en el lugar”, señaló Al-Ain. Ese informe también dice que algunas personas pensaron que escucharon fuego antiaéreo, el ruido se escuchó cerca de la calle Imam Khomeini.

IRNA en Irán ha dicho que uno de los drones que Irán alegó que se usó en el ataque fue alcanzado por fuego de defensa aérea. Otro provocó daños en el techo de una instalación. También hubo un incendio cerca de Tabriz en una fábrica.

El sitio web de Drive recopiló la mayor parte de la información de código abierto conocida sobre los incidentes, incluidos videos, tweets y geolocalización de varios sitios. Sin embargo, los detalles son complejos debido a la cantidad de sitios involucrados.

Hay un video de Teherán que supuestamente muestra una luz brillante en el cielo e informes de la provincia de Azerbaiyán Occidental. Ha habido un terremoto en el oeste de Azerbaiyán y no está claro si estos informes se confundieron con los informes de ataques con aviones no tripulados.

Los medios iraníes dicen que el área de Khoy en Irán se ha visto afectada por el terremoto. Khoy está a 1.000 km de Isfahan. El terremoto tuvo lugar el sábado por la noche también. The Drive’s The War Zone dijo que “no pudo confirmar las afirmaciones iraníes. Hay más informes no confirmados de actividad aérea en la Base Aérea Mehrabad de Teherán, que alberga aviones de la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán después de que se viera un avión desconocido sobrevolando la capital iraní”.

AP señaló que “las imágenes del ataque, así como las imágenes posteriores, correspondían a un sitio en Minoo Street, en el noroeste de Isfahan, que está cerca de un centro comercial que incluye una tienda de alfombras y electrónica”. Ese informe dice que el sitio en Isfahan “es el hogar de una gran base aérea construida para su flota de aviones de combate F-14 de fabricación estadounidense y su Centro de Investigación y Producción de Combustible Nuclear”.

¿El ataque estuvo relacionado con el suministro de drones de Irán a Rusia?

Los informes en las redes sociales han sugerido una serie de razones para los incidentes, vinculando esto con el suministro de drones de Irán a Rusia con las tensiones entre Israel e Irán y las tensiones entre Irán y la comunidad internacional.

En los últimos años, Irán ha ampliado sus instalaciones de fabricación de drones y misiles. Jason Brodsky, un experto en Irán, tuiteó: “Esta operación de esta noche contra las instalaciones de MODAFL en Esfahan tuvo un modus operandi similar al de junio de 2021 que atacó las instalaciones de TESA Karaj. En este último, los drones fueron lanzados desde el interior de Irán”.

Irán también ha continuado enriqueciendo uranio como parte de su programa nuclear en varios sitios del país . Los diversos informes, como los de Iran International, parecen indicar que el sitio en Isfahan era una instalación de “municiones”.

¿Significa eso que estaba fabricando municiones o almacenándolas? Aún no está claro.

Otros informes parecían afirmar que el sitio también fabrica drones. Este sería un caso interesante de drones supuestamente utilizados para destruir drones.

Irán tiene numerosas instalaciones vinculadas a sus programas de drones, como sitios en el sur de Irán en las islas Chabahar y Qashm. Se alega que Irán usa su base Kashan al norte de la ciudad de Isfahan para entrenar con drones. Irán ha invitado a grupos terroristas y militantes de la región a entrenar en ese sitio.

Sin embargo, Kashan está a unos 200 km al norte de Isfahan. No está claro si existe algún vínculo entre los informes del sábado por la noche y el domingo por la mañana y el sitio de Kashan.

