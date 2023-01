Este pueblo israelí en la frontera con el Líbano estuvo aislado durante décadas. Ahora es un punto de acceso turístico

GHAJAR, Israel – Un grupo de 40 turistas entró en Khateb Sweets un domingo por la tarde reciente, trayendo charlas, y su efectivo y tarjetas de crédito, a lo que había sido un café tranquilo en este pueblo igualmente tranquilo en los Altos del Golán.

Por Hillel Kuttler /JTA

Se fueron después de comer pasteles y té caliente especiado con jengibre, anís y canela, después de lo cual entró una pareja de judíos israelíes, luego una familia árabe israelí y tres canadienses.

El tráfico peatonal constante tipifica la ola de turistas que desde el otoño pasado ha afectado a esta comunidad de 2.900 personas, casi todos alauitas, una secta islámica.

Ghajar (pronunciado RA-zhar) había estado inusualmente aislado del resto de Israel durante décadas. Los residentes podían ir y venir, pero los forasteros solo podían visitar a través de un acuerdo previo con las Fuerzas de Defensa de Israel, que consideraban la aldea dentro de un área militar cerrada donde se cruzan el Líbano y las regiones israelíes de Galilea y los Altos del Golán.

El levantamiento de la restricción por parte de las FDI sin explicación el 8 de septiembre provocó una avalancha inmediata de visitantes ansiosos por explorar Ghajar.

¿Qué tan inmediato? Ahmad Khateb, un pastelero propietario del café del mismo nombre, estaba trabajando ese día en su trabajo de consultoría en un hotel en la ciudad de Tzfat, en Galilea, cuando su empleado llamó para informar sobre un flujo inusual de turistas que ingresaban a la tienda. A la mañana siguiente, Khateb renunció a trabajar en su cafetería a tiempo completo.

Aproximadamente 4.000 personas visitaron Ghajar el día que abrió la ciudad, dijo. Otros 6.000 visitaron al día siguiente, triplicando brevemente el número de personas en la ciudad. Para el tercer día, un sábado, Ghajar convirtió una cancha de fútbol en un estacionamiento.

“Es como un regalo que cayó del cielo”, dijo Khateb sobre la apertura del pueblo y su posterior aumento en las ventas. Ahora está considerando expandirse a otros lugares.

Ghajar posee una atracción similar a la Ciudad Prohibida para los israelíes, que viajan mucho dentro de su propio país porque requiere un vuelo para visitar a otros.

“¿Sabes por qué vinimos aquí? Porque no hay muchos lugares [en Israel] en los que no hayamos estado”, dijo Shmuel Browns, un guía turístico con sede en Jerusalén que acompaña a su hermano y su cuñada de visita desde su Toronto natal. “Queríamos tener una idea de lo que hace que este pueblo sea único”.

También es notable como la única comunidad israelí de alauitas, una minoría étnica basada en Siria mejor conocida como el grupo del que descienden los gobernantes dictatoriales del país durante los últimos 52 años, el actual presidente Bashar al-Assad y su difunto padre, Hafez. . Bilal Khatib, contador y portavoz de Ghajar, dijo que los alauitas tienden a ser personas seculares que valoran el carácter de una persona y son respetuosos con otras sectas musulmanas y religiones diferentes. Ghajar no contiene mezquitas, ya que, excepto en días festivos, la gente reza individualmente en casa.

“Es una forma de vida”, dijo Khatib. “Respetamos a las personas como personas. Nuestra religión es ser una buena persona, amar a todos y no tener odio contra nadie, ya sea druso, judío, cristiano o circasiano”.

Pero lo más inusual es la procedencia de Ghajar, en la que los forasteros tienden a tropezar. “Ghajar era parte del Líbano, ¿verdad?” la pareja israelí en el café le preguntó a Khateb.

No, respondió.

Así comenzó un breve manual que los residentes suelen recitar a los visitantes: una cronología de un pueblo de solo una quinta parte de una milla cuadrada. (Los campos en las afueras de Ghajar constituyen cinco millas cuadradas adicionales, en las que el pueblo planea expandirse).

Israel capturó los Altos del Golán, incluido Ghajar, de Siria durante la Guerra de los Seis Días de 1967 y la anexó oficialmente en 1981. Después de que Israel terminó su guerra de 18 años en el Líbano en 2000, las Naciones Unidas certificaron la retirada de las FDI y establecieron los dos países. frontera que atraviesa Ghajar, en lugar de rodearla. Israel anunció más tarde planes para retirarse por debajo de la línea de la ONU. Eso habría dividido el pueblo en secciones norte y sur. Los residentes protestaron y prefirieron permanecer bajo la soberanía israelí en lugar de dividirse. Finalmente, Israel no erigió una barrera dentro de la aldea.

“Es un dolor de cabeza”, dijo Jamal Khatib, profesor de educación física en la única escuela secundaria del pueblo, sobre la cronología.

Orna Mizrahi, analista del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional con sede en Tel Aviv, está de acuerdo con esa caracterización. Como miembro del Consejo de Seguridad Nacional, informó al entonces primer ministro Ariel Sharon sobre Ghajar en lo que resultó ser su última reunión de gabinete horas antes de que sufriera un derrame cerebral debilitante y finalmente fatal en 2006.

En cuanto a por qué las FDI abrieron recientemente la ciudad, Mizrahi citó la finalización de una valla de seguridad alrededor de Ghajar, junto con la menor amenaza de ataques transfronterizos por parte de la organización terrorista Hezbolá, debido en gran parte al reciente acuerdo de frontera marítima entre Israel y Líbano que incentiva al gobierno de Beirut a frenar a Hezbolá.

“Las consideraciones de seguridad son diferentes. La situación en el Líbano es diferente”, dijo.

Exactamente por qué las Naciones Unidas asociaron la ciudad con el Líbano, a pesar de que la mayoría de sus residentes son de una secta siria, es un punto de confusión para muchos de los que la visitan. Un mapa sirio de 1965 que imprimió Bilal Khatib ofrece una explicación: muestra a Ghajar como un enclave completamente dentro del Líbano excepto por una estrecha franja que lo conecta con Siria propiamente dicha.

Bilal Khatib (él, Jamal Khatib y Ahmad Khateb no son parientes) vive en la sección norte y dijo que no querría que su hermana, que vive al sur de la demarcación 2000 de la ONU, fuera inaccesible.

El punto divisorio de la ONU, conocido como la Línea Azul, sería “dividir familias”, dijo. “Tenemos que estar unidos”. En la práctica, esta línea solo existe en los mapas y no tiene ningún impacto en la vida de los residentes de Ghajar, que están completamente bajo el dominio israelí.

Los residentes de Ghajar tienden a verse a sí mismos como sirios con ciudadanía israelí. Es una población de alto rendimiento: según Jamal Khatib, 400 residentes de Ghajar tienen un título universitario, lo que hace que la ciudad sea mucho más educada, en promedio, que los árabes israelíes en general. Dijo que hay 50 médicos, 30 abogados, 27 dentistas y dos profesores, la mayoría viajando a trabajos en Galilea. Hasta que comenzó la guerra civil de Siria en 2011, los residentes de Ghajar cruzaron legalmente por la cercana Kuneitra para asistir a las universidades sirias, dijo.

“No hay profesión en Israel que no esté representada aquí”, dijo.

Políticamente, Ghajar se destaca por apoyar a partidos mayoritariamente judíos. En las recientes elecciones, el partido centrista de Benny Gantz obtuvo el 24% de los 555 ciudadanos que acudieron a las urnas en el pueblo. El partido árabe Raam obtuvo solo el 14% de los votos y el resto fue para otras listas judías, incluido el partido ortodoxo haredi Shas.

Ghajar le da una gran importancia a la habitabilidad. Abundan las fuentes, los parques y las esculturas al aire libre, los paisajes y las fachadas de los edificios son coloridos y no se ve ni una gota de basura. Las casas son grandes y están bien mantenidas, a la par de otras áreas exclusivas de Israel. Está prohibido el uso de motocicletas y bocinas de vehículos. Los visitantes no pueden ingresar entre las 8 p. m. y las 8 a. m., dijo Jamal Khatib, y agregó que Ghajar ha prohibido durante mucho tiempo los hoteles y las posadas con alojamiento y desayuno y no planea cambiar las reglas en respuesta a la avalancha de visitantes.

Algunos visitantes tiraron basura y orinaron en público, incluso entraron a las casas de los residentes sin llamar, dijo.

“Hace un año, no habrías visto eso”, dijo su hijo, Ryad, quien trabaja como coordinador de voluntarios de Ghajar, incluido el manejo del control de tráfico en los días en que abundan los turistas.

A diferencia de muchos pueblos pequeños de Israel, Ghajar opera su propio servicio de saneamiento en lugar de conectarse con otros municipios a través de un consejo regional. Hacerlo es un gasto inusual, pero significa que los visitantes de la ciudad pueden ver el nombre de Ghajar en un camión de basura, un símbolo potencialmente poderoso.

“No lo hacemos por ti, sino por nosotros mismos”, dijo Jamal Khatib sobre los valores de calidad de vida de la aldea. “Me gusta que venga gente, pero deben respetar las reglas, respetar nuestra privacidad”.

Por su parte, Ghajar proyecta respeto por la sociedad en general. Los letreros de las calles y los escaparates aparecen en hebreo y árabe. El Parque de la Paz incluye una estatua de la Virgen María, una escultura de un Corán abierto, un símbolo de espada alauita y una menorá.

“Tú y yo creemos en un solo Dios”, dijo Jamal Khatib. “Tus obras hablan de quién eres”.

Momentos después, desde su porche trasero, se podía escuchar claramente el rebuzno de un burro, se observaban cientos de ovejas y llegaban llamados a la oración desde una mezquita, todo en Aarab el Louaizeh, una aldea en el Líbano a unos 100 metros de distancia.

En un barranco debajo, soldados de las Naciones Unidas y del ejército libanés en sus puestos separados caminaron afuera. Los soldados de la ONU entraron en dos vehículos y comenzaron su patrullaje de la frontera dos veces al día. Junto a la carretera fronteriza se encuentra el río Hatzbani, donde Khatib pescaba cuando era joven. En el límite de su propiedad, una cerca separada en el perímetro norte de Ghajar está casi terminada.

Pero la valla no se erigió para dividir a la gente o demarcar límites: es para evitar que jabalíes, chacales y puercoespines escalen la pendiente y entren en la aldea, dijo Khatib. Pronto recibió una alerta en su teléfono.

“La notificación dice que hay vacas en el camino”, explicó. “Esta oscuro. Ten cuidado.”

