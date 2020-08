Las FDI atacaron un sitio de Hamás en Gaza

Un avión israelí bombardeó un sitio de Hamás en el norte de la Franja de Gaza después de que terroristas en el enclave supuestamente lanzaron una serie de globos que transportaban presuntos explosivos y dispositivos incendiarios a Israel, según informó el ejército.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que el ataque de represalia apuntó a “infraestructura subterránea perteneciente al grupo terrorista Hamás en el norte de la Franja de Gaza”. “El ataque se llevó a cabo en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde el territorio de la Franja de Gaza al territorio israelí durante todo el día”, dijeron.

Tras los ataques, el ministro de Defensa, Benny Gantz, advirtió a los grupos terroristas con sede en Gaza que no ataquen a Israel. “El Estado de Israel no aceptará ninguna violación de su soberanía o daño a los residentes del sur. Si las organizaciones terroristas aún no entienden, quien pruebe a Israel será golpeado fuertemente”, dijo.

Al menos tres incendios forestales fueron encendidos el jueves en el sur de Israel por globos que transportaban dispositivos incendiarios que fueron lanzados desde la Franja de Gaza, lo que generó preocupación por el posible regreso del fenómeno.

Otro globo fue encontrado con un dispositivo explosivo sospechoso cerca de la ciudad de Arad, a unos 80 kilómetros del enclave costero. Fue localizado por la policía quien lo detonó en una explosión controlada.

A lo largo del día, se informaron varios incendios en las regiones de Hof Ashkelon y Eshkol, al noreste y al este de la Franja de Gaza. Los incendios fueron rápidamente controlados y no se reportaron heridos como resultado de los incendios.

Una investigación sobre la causa determinó que fueron provocados por dispositivos incendiarios transportados por globos. Esta práctica ha aumentado en los últimos tiempos, aunque ha habido relativamente pocos lanzamientos. Según los informes, el gobierno israelí y el grupo terrorista Hamás, que gobierna Gaza, habían negociado un alto el fuego a largo plazo.

Por otra parte, hubo una segunda ronda de violencia en menos de una semana, marcando un ligero aumento en las tensiones en la frontera, que había visto un período prolongado de calma. El domingo por la noche, los terroristas en la Franja de Gaza dispararon un cohete hacia el sur de Israel, que fue interceptado por el sistema de defensa de misiles.

En respuesta, las FDI apuntaron a varios sitios de Hamás en el centro y sur de Gaza, incluida una fábrica de cemento utilizada en la construcción de infraestructura subterránea e “instalaciones subterráneas utilizadas por el grupo terrorista”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.