Se encendieron las alarmas en el norte de Israel en medio de amenazas de Hezbolláh

El viernes por la mañana, sonaron las sirenas de cohetes entrantes en una falsa alarma en las comunidades israelíes a lo largo de la frontera con el Líbano, lo que envió a los residentes a apresurarse hacia los refugios antiaéreos. Esto fue en medio de las continuas amenazas de ataque del grupo terrorista Hezbolláh.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que las sirenas, que sonaron poco después de las 8:30 de la mañana, se activaron por la preocupación de que un avión no tripulado había ingresado al espacio aéreo israelí. “Con respecto a los informes de alramas en la región de Galilea, no se dispararon cohetes contra el Estado de Israel. Esta fue una sospecha errónea de un vehículo aéreo no tripulado infiltrante”, dijeron las FDI.

Durante las últimas semanas, las FDI han estado en alerta máxima a lo largo de la frontera libanesa, preparándose para un posible ataque de HezbolLáh en represalia por la muerte de uno de sus combatientes en un ataque aéreo en Siria que fue atribuido a Israel.

El jueves por la noche, el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Aviv Kohavi, decidió mantener a las Fuerzas de Defensa de Israel en alerta máxima a lo largo de las fronteras del norte del país, a pesar de las especulaciones de que Hezbolláh puede suspender, o al menos posponer, sus represalias a la luz de las explosiones mortales que sacudieron Beirut el martes por la noche, matando a más de 130 personas, dejando cerca de 5 mil heridos y casi 300 mil personas sin hogar.

El jueves por la mañana, un periodista libanés cercano al grupo terrorista, escribió que Hezbolláh aún planeaba llevar a cabo un ataque contra Israel a pesar de la explosión. “Aquellos que apuestan a que la explosión del puerto llevará a Hezbolláh a cancelar su decisión de responder al crimen en Siria, nuevamente piensan de manera incorrecta. Se darán cuenta de que la respuesta de la resistencia es una realidad inevitable, y será sangrienta contra las fuerzas de ocupación. Su objetivo es punitivo y disuasorio ”, dijo.

