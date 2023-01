Qué es lo que persigue verdaderamente el proyecto que pretende modificar la composición de la Corte Suprema – Alejandro Fargosi

Existe un proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo que pretende, por medio de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), modificar la composición de la Corte Suprema.

Para conocer detalles de este singular propósito, conversamos con el doctor Alejandro Fargosi, exmiembro del Consejo de la Magistratura, quien dio precisiones y brindó su mirada experta en temas de justicia, sobre lo que verdaderamente persigue este proyecto.

Lo que quiere básicamente este proyecto, explica Fargosi, es ampliar el número de miembros de la Corte y designarlos, es decir que, primero lo amplían y después designan a los miembros con un sistema por el cual desaparece por completo la capacidad, el mérito, y solo dependerá el acceder al cargo, de los contactos políticos que se tengan con los gobernadores, porque terminan siendo los gobernadores quienes los designan.

“No me preocupa, porque esto es una distracción más, eso no va a salir,” afirmó. A menos que nos traicionen, no van a poder avanzar, tampoco lo harán en el Senado, y ”lo que están haciendo, es dedicarle todo el año 2023 a robar lo máximo que puedan”, y así se entienden las compras absurdas: “En un país donde no hay tratamiento para el cáncer, no puede haber geles para el disfrute sexual, que además no tiene por qué pagarlo el vecino”, expresó indignado.

Reveló que hay una monumental salida a recaudar plata para guardar, no para hacer campaña, lo que quieren es postergar al máximo posible la explosión económica que sí o sí va a venir, y que le caiga al próximo gobierno:

“Esto es elemental, no hace falta ser un filósofo de la política para darse cuenta de eso; entonces inventan estos proyectos que son institucionalmente un desastre”, declaró.

“Esta gente nos está distrayendo, y como tienen una montaña de plata pueden generar cuanta idea absurda se le puede ocurrir”. Señaló que, por otro lado, la oposición, sigue sin acercarse siquiera a la agenda, que ella solo tiene capacidad de reacción, no tiene capacidad de acción, por lo que vamos a estar todo el año discutiendo esto.

Respecto de los DNU que el gobierno viene decretando de manera indiscriminada, el doctor Fargosi explicó que los DNU existen cuando el Congreso no puede tratar un determinado tema que tiene que ser urgente, no cuando en el Congreso se pierde una votación. De ese modo sería inconstitucional, y que ningún juez lo podría convalidar, porque habiendo sesiones en el Congreso, el Decreto de Necesidad de Urgencia es una violación del orden constitucional.

“Para mí, es un golpe de estado contra el Congreso”, denunció, porque -explicó- es reemplazar al Congreso en la función de legislar.

Sobre si el gobierno kirchnerista sería capaz de ir también contra la Constitución, el letrado afirmó que sin dudas eso sería posible, y que “la Constitución está dibujada en la Argentina”, sobre todo la primera parte de ella, la que nos protege a todos nosotros, la parte que se llama Declaraciones, Derechos y Garantías, porque no se aplica, y porque ningún juez tiene la valentía de aplicarla como debe.

A la denuncia sobre violación a los derechos humanos en la Haya, la calificó de “payasada” (la que nos costó, además, varios cientos de miles de dólares), que el propio gobierno denuncie que en su gobierno se violan los derechos humanos.

Eso es parte del juego que ellos hacen, un juego típico del Partido Justicialista, por el cual “las cosas malas no las hacen ellos, sino el otro”.

Sabían que obviamente la denuncia no iba a funcionar, que se les iban a reír en la cara, pero lo hacen para poder decir, el día de mañana “nosotros denunciamos la violación de los derechos humanos”. Y sentenció: “¡Estos tipos son la perversidad descarnada!”.

Sobre la oposición, Fargosi opinó que es un tema que lo preocupa bastante, porque, dejando aparte a Macri, Patricia Bullrich, Lamadrid, Milei, Espert, López Murphy, personas que están realmente enfrentados con el kirchnerismo, el resto, miles de opositores que reciben un sueldo mensual por ser opositores: diputados, senadores, concejales, asesores de los consejeros, se pregunta qué están haciendo todo el día.

Acerca de la Cumbre de la CELAC, Fargosi dijo que es “otra payasada, un conjunto de dictadores de izquierda latinoamericanos, que es un elemento más para que el resto del mundo se burle de nosotros y nos considere que somos incorregibles.

Respecto de la reincorporación de Brasil a la CELAC, ahora sin Bolsonaro, y de vuelta en manos de la izquierda, señaló que este tema de la izquierda es muy interesante analizarlo en términos geopolíticos; que Sudamérica, desde hace sesenta años, es uno de los campos de batalla entre Rusia y Estados Unidos, al que ahora se sumó China, que esa es su teoría.

Dijo que América Latina pertenece a la órbita de poder, hasta geográficamente hablando, de Estados Unidos, y que no es casualidad que siempre haya sido, desde la década del cincuenta cuando Castro toma el poder en Cuba, la punta de lanza de todos los intentos de desastre, sobre todo manejado por la izquierda que están financiados por Rusia, y que esto ya lo saben en Europa, Saben que Rusia financia a los chalecos amarillos en Francia, a los separatistas en España, pero que no lo hacen ni por izquierda ni por malvados, lo hacen porque todo lo que le haga mal a Estados Unidos le hace bien a China y a Rusia, es geopolítica pura.

Para cerrar y volviendo al tema de la Corte, el abogado declaró que el DNU va a ser declarado Inconstitucional, pero que debemos estar muy atentos, porque hay mucho dinero de por medio y se compran voluntades con mucha facilidad en la política, que no es un lugar donde precisamente impere el rigor moral, ético y jurídico, con lo cual hay que tener mucho cuidado, no hay que estar distraído, por eso, hay que tener realmente una oposición muy activa.

“Estemos atentos, tengamos vigía, porque estos tipos son mucho más malos y vivos de lo que parecen”, concluyó.

Redacción gentileza de la profesora Cita Litvak

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai