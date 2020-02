“Asumimos que a Israel llegarán casos de Coronavirus”

Ante el brote del Coronavirus y teniendo en cuenta que muchos israelíes visitan frecuentemente el Sudéste Asiático, dialogamos con Gabriel Weber, actual Jefe de Infectología de Carmel Medical Center, hospital ubicado en Haifa, ciudad costera al norte de Israel, quien se refirió a las precauciones que el país esta tomando para impedir el ingreso y contagio de la enfermedad.

El especialista comentó que hace casi un mes cuando se hizo pública la epidemia del Coronavirus en China, se realizó una organización integral por parte del Ministerio de Salud con hospitales de todo el país.

De todos modos, Israel no es un país al que se lo pueda “agarrar” desprevenido. Posee una gran cantidad de procedimientos que prevén diferentes tipos de situaciones que puedan darse, en esta oportunidad, para casos específicos de enfermedades y epidemias. En base a estas preparaciones, se reforzaron las medidas para poder atender a pacientes que lleguen infectados a Israel.

En el aeropuerto internacional Ben Gurión no hay un control estricto de los pasajeros. Sin embargo, sí ubicaron puestos de ambulancias para prestar servicio de primeros auxilios en caso de ser necesario.

La primer importante decisión para evitar el contagio fue que no lleguen de China pacientes infectados. El Ministerio de Salud clasificó oficialmente al Coronavirus como una enfermedad de declaración obligatoria. Esto implica que, por ejemplo, gente que viaje desde China y no sea residente israelí, no se les permita el ingreso al país.

Datos oficiales anuncian que en los últimos 10 días aumentó la cantidad de personas con probabilidad de estar infectadas, que solicitan ingreso al país. Llegan desde Tailandia, Singapur y Corea, destinos muy concurridos por los israelíes.

El médico Weber afirmó con seguridad: “Aquí está todo muy preparado para recibir pacientes tanto en los hospitales como en consultorios de los seguros sociales. Los centros de atención ya conocen las directivas para tratar específicamente a esos pacientes”.

Gabriel explicó que se asume que en Israel llegarán casos. “De ser así, lo fundamental es la detección temprana. Otra cuestión importante es que el recién llegado no contagie a otras personas que no han viajado. Entonces, una persona que llega al país con un probable contagio, observando si tiene fiebre u otros síntomas, es derivado a una atención privada. Se le tomarán muestras para verificar si la persona es efectivamente portadora o no del virus”.

Como infectólogo, Weber brindó su opinión sobre la capacidad de contagio y mortalidad del Coronavirus. “Esta epidemia nueva tiene muchos más casos de contagio que el SARS, el cual se expandió en 2003 y también es originario de China. Sin embargo, se supone que el porcentaje de mortalidad es mucho menor, siendo del 1 o 2%. Esto es una gran diferencia con el SARS, cuya mortalidad era del 50%. Además, la gripe viral en Estados Unidos cobró muchas más vidas”.

Luego aclaró que el problema realmente es que si no son tomados los recaudos adecuados, un virus de este tipo puede expandirse muy fácilmente debido a los viajes internacionales.

Predisposición mortal al virus

¿El virus es mortal para todos por igual o hay determinadas características que hacen que una persona tenga mayor predisposición? Ante esta duda, el doctor Weber expresó: “No se sabe a ciencia cierta el indice de mortalidad, ni se conocen los casos en particular. Estamos a la espera de datos más precisos que serán brindados por la Organización Mundial de la Salud. Hasta el momento la enfermedad parece ser mortal en gente grande, no para los jóvenes. Y en general los fallecimientos surgen a partir de complicaciones de la enfermedad”.

Según el especialista, la enfermedad puede ser tan simple como un resfrío o tan peligrosa como una neumonía grave.

Como síntesis Weber manifestó que “lo que pasa es que no hay un tratamiento específico para el virus. Se trabaja sobre los síntomas, entonces en los casos en los que el paciente cuenta con patologías previas, surgen complicaciones”.

