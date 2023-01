Un sermón escrito por Inteligencia Artificial: ¿Son los rabinos robóticos los siguientes?

El rabino usó el chatbot ChatGPT, un programa de inteligencia artificial de acceso gratuito lanzado en noviembre del año pasado.

El rabino principal de Nueva York, Josh Franklin, del Centro Judío de los Hamptons, sorprendió a su congregación a principios de esta semana al pronunciar un sermón escrito en su totalidad por Inteligencia Artificial (IA).

Después de leer el artículo escrito por AI, el rabino Franklin le pidió a su congregación que adivinara quién había escrito el sermón. En respuesta, la congregación supuso incorrectamente que el rabino Jonathan Sacks había escrito el artículo.

¿Puede una IA hacer el trabajo de un rabino?

El rabino luego expresó su temor por el avance de la IA. Expresó temor a saber de dónde proviene el contenido, temor a que la IA reemplace los trabajos y temor por desarrollos futuros.

Si bien el rabino Franklin expresó la creencia de que AI no tomaría su trabajo en el corto plazo, AI tiene el potencial de tomar cientos de millones de trabajos . Según Zippia, la mitad de todas las empresas utilizan actualmente algún tipo de IA, y se espera que 375 millones de puestos de trabajo queden obsoletos durante la próxima década.

Inteligencia artificial y Nefesh: un debate talmúdico

El rabino confiaba en que, a pesar del sermón excelentemente escrito, AI no asumiría su trabajo porque la tecnología carece de ‘nefesh’ (hebreo para alma). Si bien la tecnología podría imitar las emociones y escribir en profundidad sobre las relaciones humanas, no puede sentir y no tiene alma, argumentó el rabino.

La declaración de Franklin sobre la falta de ‘nefesh’ de AI es uno de los debates talmúdicos.

El rabino Gershon Winkler ha argumentado que si los golems, criaturas humanoides de arcilla creadas por judíos para proteger a los judíos, pueden considerarse judíos, entonces un robot podría algún día ser llamado judío. Si un robot se considera judío, es porque el robot tendría un alma judía.

Quizás, algún día, la Inteligencia Artificial participe en las oraciones e incluso dirija algunas como un judío aceptado.

