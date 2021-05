La era de la inteligencia artificial demandará menos profesionales y más técnicos

Por mucho tiempo se ha asumido que la automatización y robotización y ampliación de la I.A. desplazaría del empleo a los trabajadores manuales (obreros de construcción, campesinos en el agro, mineros en las minas, choferes, etc.) pero resulta que la I.A. a quienes reemplazará principalmente es a los trabajadores cognitivos (profesionales) cuyas tareas se pueden programar y replicar. En cambio, mantener a los robots y a todos los servicios conexos así como la atención a los niños, enfermos, ancianos, etc. requerirá mucha actividad humana más difícil de reemplazar. Se requerirán técnicos altamente especializados en gasfitería, electricidad, carpintería, masajes, terapias físicas, oficios de cuidado estético, barmans, etc. por esa necesidad de contacto humano que tienen las personas que no se satisface con los robots.

El énfasis curricular que prioriza las STEM a expensas de las artes liberales y los programas vocacionales parece haber sido equivocado porque son los trabajadores manuales los que están heredando la Tierra tal como es, y no los dóciles informáticos y técnicos. En cierta forma, los rebaños de informáticos están diseñando los programas de Inteligencia Artificial que los dejará sin trabajo.

¿No debería un currículo escolar de vanguardia incorporar estos aprendizajes?

