Príncipe Harry: el rabino Sacks me habló con perdón después del alboroto del uniforme nazi

El duque de Sussex ha revelado su admiración por el difunto gran rabino en su nuevo libro.

Por Josh Kaplan

En la última revelación de un nuevo libro del príncipe Harry, la realeza cuenta cómo su padre lo envió a ver al Rabino Sacks después de que los periódicos publicaran fotos de él vistiendo un uniforme nazi en una fiesta de disfraces.

El Príncipe Harry, escribiendo en su nuevo libro Spare, ha revelado que Sacks lo reprendió diciendo que el entonces Gran Rabino “no se anduvo con rodeos” y que dejó el encuentro con “un autodesprecio sin fondo”.

Escribió: “Papá me envió a un hombre santo. 51. Barbudo, con anteojos, con una cara profundamente arrugada y ojos oscuros y sabios, era el Gran Rabino de Gran Bretaña, eso me lo habían dicho.

“Pero de inmediato me di cuenta de que era mucho más. Un erudito eminente, un filósofo religioso, un escritor prolífico con más de dos docenas de libros a su nombre, había pasado muchos de sus días mirando por las ventanas y pensando en la raíz. causas del dolor, del mal, del odio.

“No se anduvo con rodeos. Condenó mis acciones. No fue desagradable, pero tenía que hacerse”.

“No había forma de evitarlo. También colocó mi estupidez en un contexto histórico. Habló de los seis millones, los aniquilados. Judíos, polacos, disidentes, intelectuales, homosexuales. Niños, bebés, ancianos, convertidos en ceniza y humo. Hace unas pocas décadas.

“Llegué a su casa sintiendo vergüenza. Ahora sentía algo más, un desprecio por mí mismo sin fondo”.

“Pero ese no era el objetivo del rabino. Ciertamente no era así como él quería que lo dejara. Me instó a no estar devastado por mi error, sino a estar motivado. Me habló con la calidad que uno encuentra a menudo. en los verdaderamente sabios, el perdón.

“Me aseguró que la gente hace cosas estúpidas, dice cosas estúpidas, pero no tiene por qué ser su naturaleza intrínseca. Estaba mostrando mi verdadera naturaleza, dijo, buscando expiar. Buscando la absolución. En la medida en que él estaba capaz y calificado, me absolvió. Me dio gracia. Me dijo que levantara la cabeza, saliera, usara esta experiencia para hacer el mundo mejor”.

La semana pasada, en otra revelación de Spare, Harry afirmó que Kate y William le sugirieron que usara el uniforme nazi y escribió: “Llamé a Willy y Kate, les pregunté qué pensaban. Uniforme nazi, dijeron”.

“Ambos aullaron. ¡Peor que el traje de leotardo (trapecista antiguo) de Willy! ¡Mucho más ridículo! Lo cual, de nuevo, era el punto”.

Fuente: Thejc.com

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai