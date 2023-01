Diputados chilenos solicitan combatir el Antisemitismo

Por amplia mayoría en la cámara de diputados de Chile se impulsa un proyecto que solicita al ejecutivo implementar medidas para combatir el antisemitismo en ese país. El ex diputado y actual asesor político de la comunidad judía, Gabriel Silber, dialogó con Radio Jai y comentó los alcances y expectativas. “Estamos muy satisfechos de esta declaración transversal y de la gran mayoría de los diputados”.

El referente señaló que desgraciadamente en Chile y a pesar de los intentos anteriores, no se encuentra tipificado de manera explícita el antisemitismo dentro de la ley antidiscriminatoria. El antisemitismo es un odio particular contra los judíos y el Estado de Israel por lo cual debe contar con un señalamiento específico. Pretendemos que en este aspecto Chile se sume a los standars internacionales y el gobierno designe un veedor especial que monitoree este flageló como es en el caso de la OEA y otros organismos. El ex diputado afirmó que hay quienes quieren importar el conflicto de Medio Oriente y que de esa manera exacerban el antisemitismo.

El objetivo de la comunidad sería que Chile como muchos países democráticos y occidentales se adhiriera a la definición de la IHRA ( International Holocaust Remembrance Alliance ) que tipifica con precisión el antisemitismo y que implica penas para sus cultores.

Con 112 votos a favor aprobamos un proyecto de resolución que condena el antisemitismo, el racismo, la discriminación e intolerancia. Aprovechamos de solicitar al Pdte @GabrielBoric la creación y designación de un enviado especial para combatir el Antisemitismo pic.twitter.com/a8PoD4vvVx — Miguel Angel Calisto (@MiguelCalisto) January 4, 2023

Escuche la nota con Gabriel Silber

