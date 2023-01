Conmoción en Israel: Camión choca contra un autobús que trasladaba niños desde Rehovot a Jerusalem – Chaim Rafalowski

Grave accidente conmociona a Israel. Un camión chocó contra un autobús que transportaba niños en la carretera de la autopista 1 cruce con Latrum en Israel.

Nos comunicamos con Chaim Rafalowski, Coordinador nacional de Gestión de Desastres del Maguen David Adom, para más información sobre el accidente ocurrido

Esta mañana Maguén David Adom recibió un informe de un accidente de tránsito de un autobús que llevaba estudiantes desde Rehovot hacia Jerusalem en un paseo escolar y chocó con un camión. El resultado de éste accidente es que dejó a 40 personas heridas, el Maguén David Adom atendió y trasladó 24 víctimas, 4 de ellas adultas y 20 niños, entre ellos lamentablemente una niña de 10 años está en condición crítica. Todos los demás heridos sufrieron heridas leves. Las víctimas fueron trasladadas a tres hospitales.

La policía bloqueó la carretera desde el cruce de Latrun hacia el este, para que el personal de los servicios de emergencia atendieran a los heridos.

La niña de 10 años que estaba sentada en uno de los asientos delanteros resultó herida con heridas graves en la cabeza.

“Ojalá las personas manejen con más precaución y se eviten estos accidentes” Chaim Rafalowski

MDA teams dealt with a multi-casualty incident. A call was received at 09.34 in MDA of an accident involving a passenger bus and a truck by Latrun Interchange. MDA EMTs and paramedics are treating a 10 year old girl in serious condition, and a further 33 in varying conditions. pic.twitter.com/p7igxUmGgS

Las víctimas fueron atendidas por los servicios de emergencia Maguén David Adom y United Hatzalah. El paramédico voluntario Liad Ohana dijo después del incidente: “brindamos tratamiento inicial a una niña que se sentó en la parte delantera del autobús y resultó gravemente herida, al conductor del autobús que sufrió lesiones moderadas y a niños adicionales que resultaron levemente heridos.

“Debido a la naturaleza del incidente, la unidad de psicotrauma y respuesta a crisis fue enviada y trató a numerosos niños por shock emocional y psicológico”, agregó el paramédico.

La carretera reabrió al tráfico regular alrededor del mediodía del martes, varias horas después de que ocurriera el accidente.

Earlier this morning our volunteers rushed to the scene of a major accident on Highway 1 that involved a truck and a bus full of students.

Our teams, including the Psychotruama Unit, treated one person who was seriously injured and 40 others who suffered light injuries. pic.twitter.com/IiZZVTwSF7

