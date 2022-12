Al menos el 41% de los municipios israelíes han sido atacados por hackers de Hamás

El sector del agua de Israel no está listo para el ciberataque de Irán dijo un ex funcionario de inteligencia de las FDI, informó The Jerusalem Post.

Se podría pensar que el incidente llevaría al sector del agua, que está significativamente entrelazado con el sector municipal, a mejorar sus ciberdefensas.

Sin embargo, tan recientemente como el 5 de diciembre, el interventor del estado declaró que el 64% de los municipios carecen de un plan de ciberdefensa o de una forma oficial de gestionar sus ciberdefensas.

El hecho de que el 41% de los municipios israelíes hayan sido atacados por hackers informáticos en los últimos años significa que los peligros de que las ciudades, y por tanto, aspectos de los datos sobre el agua sean pirateados, son muy reales y actuales.

¿Cuáles son los riesgos de que los datos sobre el agua de Israel sean hackeados?

Hablando con Rami Tamam, antiguo investigador de la policía israelí de Lahav 433, se pusieron de manifiesto algunos de los riesgos específicos de que un grupo como Hamás pueda piratear los datos sobre el agua de una ciudad.

A medida que Hamás aumenta su arsenal de cohetes y se vuelve más sofisticado, el hackeo y posterior análisis de los datos sobre el agua podría ayudarle a maximizar la letalidad de sus ataques con cohetes, explicó Tamam, que actualmente es codirector del Programa de Ciberseguridad y Análisis Forense del Kiryat Ono College.

La gente suele dejar varios aparatos eléctricos encendidos incluso cuando no está en casa. Sin embargo, el agua, en su mayor parte, sólo la utilizan las personas que están presentes y viven en una residencia.

También es fácil rastrear el aumento o la disminución del consumo de agua para reflejar el aumento o la disminución de los ocupantes de una vivienda, un barrio o incluso una ciudad.

Básicamente, Hamás podría averiguar las pautas que sigue la gente para ducharse y fregar los platos.

Esto significa, dijo Tamam, que Hamás podría analizar la fluctuación de los datos de uso del agua para rastrear cuándo los israelíes evacuan partes del corredor de Gaza y dónde acaban muchos de esos evacuados, en virtud de su creciente uso del agua en otro lugar.

Hamás podría entonces disparar intencionadamente más misiles contra el nuevo lugar donde se reúnen más civiles, pensando que pueden evitar el lanzamiento de cohetes alejándose del corredor de Gaza, advirtió Tamam en el peor de los casos.

Por supuesto, el agua es sólo una parte de esta vulnerabilidad cibernética municipal, que puede ser el punto más débil de Israel.

El sistema de defensa gasta enormes recursos en ciberdefensa. Algunas grandes empresas del sector privado también lo hacen.

Hay empresas del sector privado cuyas defensas son más débiles, lo cual es un problema. En el lado positivo, estas empresas sólo pueden recopilar datos de clientes, es decir, datos que las personas deciden darles activamente.

En cambio, Tamam subraya que los ayuntamientos no sólo recopilan datos sobre el uso del agua, sino también una enorme cantidad de datos muy personales sobre la educación de la gente, sus necesidades especiales, así como enormes cantidades de grabaciones de vídeo de cuando la gente entra y sale de sus casas.

“Las cámaras con analítica pueden saberlo todo sobre ti, y con la inteligencia artificial, los ayuntamientos están creando un ‘monstruo’ vulnerable de recopilación de datos sin ningún tipo de supervisión”, afirma Tamam.

Resolver el problema puede complicarse aún más si se tiene en cuenta que, a menudo, son terceros proveedores totalmente desregulados y con escasas defensas los que manejan los datos para los ayuntamientos.

Todos estos problemas no hacen sino empeorar a medida que las ciudades instalan más cámaras de vídeo (como la cámara de Jerusalén hackeada por Irán) con fines de seguridad, y hacen que un mayor número de sus funciones funcionen con tecnología digital “inteligente”.

Tamam admitió que algunas ciudades más ricas, como Tel Aviv, Herzliya y Modi’in, podrían tener ciberdefensas más importantes, pero advirtió que hay muchas ciudades más pobres, como Sderot, que también se están pasando a las tecnologías inteligentes.

Calculó que Sderot podría tener 1.000 cámaras vigilando a sus ciudadanos sin los recursos y la concienciación necesarios para llevar a cabo una ciberdefensa adecuada.

Cuando se le preguntó si la escasez de presupuesto o la falta de concienciación eran la principal razón de que dos tercios de los municipios estuvieran poco o nada preparados para defender sus datos digitales, Tamam respondió que se trataba sobre todo de una cuestión de concienciación.

Sin embargo, aclaró que no es un problema de concienciación que la gente no haya oído hablar de la piratería informática, sino más bien que el ciudadano medio sigue sin considerar las amenazas de piratería informática a sus datos como un elemento clave de la votación o incluso como un elemento secundario.

Dijo que los dirigentes municipales saben que gastar dinero en construir un nuevo centro preescolar es una forma clara de conseguir votos porque los ciudadanos pueden ver una nueva estructura física y enviar allí a sus hijos. Por el contrario, la mayoría de los ciudadanos no visitarían un nuevo mostrador de ciberdefensa de la ciudad, y si el mostrador “tuviera éxito”, significaría que no ha pasado nada; de nuevo, no es algo que resuene entre los votantes.

En ese sentido, Tamam dijo que la educación para convencer a los ciudadanos medios de que quieren que sus dirigentes locales protejan sus datos y servicios con ciberdefensas serias es la única forma de alterar esta dinámica.

Tamam señaló que el programa que dirige en Kiryat Ono está contribuyendo por sí mismo a aumentar la concienciación, así como el número de ciberprofesionales que pueden ayudar a los municipios con la ciberdefensa.

En cuanto a la financiación y los recursos, sugirió que grupos de pueblos y ciudades cercanos trabajen juntos para formar una oficina común de ciberdefensa que aumente la capacidad de cada localidad para defenderse como parte del grupo.

