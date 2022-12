The Economist afirma que el país ha obtenido buenos resultados a pesar de la agitación política; las exportaciones crecerán hasta un récord de más de 160.000 millones de dólares este año, y los servicios, incluida la tecnología, superarán a los bienes por segundo año consecutivo.

26 de diciembre de 2022

Israel es la cuarta economía de la OCDE con mejores resultados en 2022

Israel es la cuarta economía con mejores resultados en 2022 entre una lista de países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) , según una clasificación elaborada por The Economist.

El semanario británico citó la buena marcha de la economía israelí como una de las “agradables sorpresas” en 2022 “a pesar del caos político” provocado por la caída del Gobierno, que llevó a los israelíes a las urnas por quinta vez en menos de cuatro años.

La clasificación de The Economist se basa en una puntuación global medida por cinco indicadores económicos y financieros: deuda interior bruta (PIB), inflación, amplitud de la inflación, comportamiento del mercado de valores y deuda pública.

La economía de Israel compartió el cuarto puesto con España y se situó después de Irlanda entre los 34 países ricos de la OCDE citados en la encuesta. Grecia ocupó el primer puesto, seguida de Portugal en segundo lugar, mientras que Letonia y Estonia se situaron al final de la lista. Japón, Francia e Italia se colaron entre los 10 primeros. Por su parte, la economía estadounidense, que creció a un ritmo del 0,2%, ocupa el puesto 20, y Alemania, “a pesar de la estabilidad política”, el 30, según The Economist.

Según la encuesta, los países que no dependen del suministro de petróleo y gas de Rusia, como España e Israel, obtuvieron mejores resultados que la media.

“Los que dependen de Vladimir Putin para obtener combustible han sufrido de verdad”, señaló The Economist. “En Letonia, los precios medios al consumo han subido una quinta parte”.

Se prevé que la economía de Israel haya crecido a una tasa del 6,3 % en 2022, según estimaciones del Ministerio de Finanzas, tras su expansión aún más rápida del 8,1 % en 2021, el año de la recuperación de la pandemia de COVID-19. Eso se compara con el crecimiento proyectado del PIB del 3% entre las economías mundiales para este año, según una perspectiva de la OCDE.

Se espera que las exportaciones israelíes, que comprenden alrededor del 30% de la actividad económica del país, hayan aumentado en más del 10% a niveles récord de entre $ 160 mil millones y $ 165 mil millones en 2022, según una estimación conservadora publicada el domingo por el Departamento de Relaciones Exteriores del Ministerio de Economía. Administración Comercial (FTA).

Las exportaciones de servicios, incluidos los servicios tecnológicos israelíes como software y diversas soluciones de investigación y desarrollo (I+D), probablemente superaron las exportaciones de bienes por segundo año consecutivo, con un 51 % para servicios y un 49 % para bienes. Los servicios de programación e I+D siguen liderando la lista de los servicios más exportados, con un 42% y un 14%, respectivamente, señala la FTA en el informe.

Europa es el mayor socio comercial de Israel, representando el 38% de las exportaciones, seguida por las Américas con el 35% y Asia con el 24%.

La inflación en Israel durante los últimos 12 meses ha subido por encima del límite superior del rango objetivo de 1% a 3% y se sitúa en 5,3%, aunque es significativamente más baja que en la mayoría de los países desarrollados.

De cara a 2023, el Ministerio de Hacienda recortó a principios de este mes su perspectiva de crecimiento para la economía del país de 3,5% a 3%, citando una contracción en el gasto del consumidor y una desaceleración en la economía global, que se espera que crezca a un ritmo de aproximadamente 2,2%.

Fuente: The economist/ The times of Israel

