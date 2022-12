‘Nueva era de tratamiento’: Israelíes entre los primeros en recibir medicina para la ELA que “cambia las reglas del juego”

Radio Jai – Los pacientes israelíes se han convertido en algunos de los primeros en el mundo en comenzar a recibir un nuevo medicamento para la ELA destinado a retrasar el progreso de la enfermedad degenerativa.

Tofersen, que se inyecta en la columna vertebral como una epidural, está dando nuevas esperanzas a dos pacientes en el Centro Médico Sourasky de Tel Aviv. Uno de ellos, Narkis Moshe de Nahariya, perdió a un hermano por ELA y luego le diagnosticaron la enfermedad hace seis meses. Dijo que está menos asustada por su destino ahora que ha comenzado con la droga.

“Cuando me diagnosticaron la enfermedad tenía mucho miedo porque no quería que me pasara lo que le pasó a mi hermano”, dijo Moshe, de 58 años. “Pero parece que hoy estamos entrando en una nueva era de investigación y tratamiento.

“Estoy muy emocionada con el nuevo tratamiento y tengo la esperanza de que me dará una buena calidad de vida y muchos años más con mi familia”.

Tofersen, desarrollado por Biogen, con sede en Massachusetts, no es adecuado para todos los pacientes con ELA, ya que la enfermedad tiene diferentes causas subyacentes; más bien, está diseñado para ayudar a los pacientes cuya enfermedad es causada por un gen SOD1 defectuoso.

El medicamento recibió luz verde para un programa de “uso compasivo” de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que lo permite para pacientes específicos antes de la aprobación regulatoria completa. Israel tiende a seguir a los EE. UU. en la regulación de medicamentos y, por lo tanto, permite que el medicamento se use en Sourasky.

La profesora Vivian Dror, la doctora de Sourasky que está administrando el tratamiento, dijo que con solo unas pocas docenas de pacientes en todo el mundo recibiendo el medicamento hasta el momento, le complace que Israel se esté convirtiendo en uno de los primeros en adoptarlo.

“Es un tratamiento potencialmente innovador”, dijo a The Times of Israel. “Los pacientes que lo reciben siguen siendo comunicativos, capaces de tragar y con cierto uso de sus extremidades, y se espera que el fármaco retrase su deterioro y les permita retener estas habilidades por más tiempo.

“Lo que hace es significativo en comparación con los tratamientos limitados que existen hoy en día para esta enfermedad”.

Existen diferentes causas subyacentes que favorecen la aparición de ELA en diferentes pacientes. Tofersen está diseñado específicamente para aquellos que sufren como resultado de la sobreproducción de hSOD1. Es una proteína producida por todos, pero cuando se produce en exceso parece tener efectos tóxicos en las neuronas motoras de la enfermedad. Un defecto en el gen SOD1, que produce hSOD1, es la causa del problema.

Tofersen actúa inhibiendo la producción de hSOD1, intentando compensar el efecto del defecto de SOD1.

Dror dijo que si bien solo una pequeña minoría de los casos de ELA son causados ​​por el gen SOD1, cree que la tecnología subyacente detrás de Tofersen se adaptará a los pacientes que sufren como resultado de otros genes.

“Es importante señalar que este es un avance tecnológico no solo para pacientes con este defecto específico de SOD1, sino también para otros pacientes, porque con la misma tecnología es posible desarrollar y crear medicamentos específicos para defectos en genes adicionales”, dijo. “Esto nos da esperanza”.

