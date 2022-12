Adam Sandler recibirá el Premio Mark Twain de humor estadounidense

Radio Jai – Las ocho noches locas de Hanukkah llegaron temprano para Adam Sandler cuando el Centro Kennedy para las Artes Escénicas anunció el martes que el comediante y actor sería honrado con el Premio Mark Twain de humor estadounidense en una ceremonia en marzo.

15 de Diciembre 2022

El premio se entrega anualmente a personas “que han tenido un impacto en la sociedad estadounidense” similar al del novelista y humorista del siglo XIX, “quien sorprendió a muchos mientras deleitaba e informaba a muchos más con su perspectiva intransigente sobre la injusticia social y la locura personal”.

Sandler, de 56 años, comenzó como actor en “The Cosby Show” y fue miembro del elenco de “Saturday Night Live” durante cinco años, antes de eventualmente protagonizar una serie de películas de comedia taquilleras en la década de 1990 y principios de la de 2000, incluyendo “ Happy Gilmore”, “Big Daddy”, “The Wedding Singer”, “50 First Dates” y “Click”.

Sandler también ha realizado actuaciones dramáticas aclamadas por la crítica, como una en “Uncut Gems” de 2019, en la que interpretó a un frenético joyero judío adicto al juego. Otros incluyen papeles en “Punch-Drunk Love” de Paul Thomas Anderson (2002), “The Meyerowitz Stories” de Noah Baumbach (2017) y “Hustle ” de Jeremiah Zagar (2022).

Quizás inusualmente para los cómicos de su generación, Sandler, nacido en Brooklyn, a menudo coloca su judaísmo al frente y al centro, como en su interpretación de un pez israelí fuera del agua en ” Don’t Mess With the Zohan ” (2008) y especialmente en su actuación. de “ The Chanukah Song ”, originalmente una parte de “SNL” en la que nombra a docenas de celebridades judías. Su comedia animada de 2002 “Eight Crazy Nights” tiene lugar durante la temporada de Hanukkah.

Sandler, su esposa Jackie y sus dos hijas adolescentes protagonizarán una película con tema de bat mitzvah para Netflix basada en la novela de Fiona Rosenbloom de 2005, “¡No estás tan invitado a mi bat mitzvah! ”

Los ganadores judíos anteriores del Premio Mark Twain incluyen al dramaturgo Neil Simon, Lorne Michaels de “SNL”, los actores Carl Reiner y Billy Crystal, y el comediante Jon Stewart.

No hubo Premio Mark Twain en 2020 o 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Los dos ganadores anteriores antes de Sandler fueron Dave Chappelle de 2019 y Jon Stewart de 2022. Chappelle fue recientemente objeto de controversia cuando centró parte de un monólogo de “SNL” en los comentarios antisemitas de Kanye West y bromeó que sugería que los judíos controlan Hollywood . En los días posteriores al episodio, Stewart, un amigo personal de Chappelle, intervino en el monólogo y defendió los comentarios de Chappelle.

Fuente: JTA

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai