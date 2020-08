Michael Aloni de ‘Shtisel’ protagonizará un nuevo programa de televisión ladino

Sí Studios, la compañía de producción y distribución de televisión israelí que nos trajo la serie icónica instantánea Shtisel y Fauda , está trabajando en una nueva serie épica.

Por un lado, será un drama de época de gran alcance, el primero de su tipo y alcance en ser filmado y ambientado en Israel. La reina de la belleza de Jerusalén, basada en la exitosa novela israelí del mismo nombre de Sarit Yishai-Levy, cuenta la historia de la familia Sefardí Armoza, que comienza a principios del siglo XX y termina en la década de 1970. El espectáculo será en cuatro idiomas: hebreo, inglés, árabe y ¡ladino!.

Esta nueva serie épica estará protagonizada por Michael Aloni, también conocido como Kiveh de Shtisel.

Yes Studios se ha comprometido a producir dos temporadas de este increíble drama, uno de los programas más costosos jamás producidos en Israel. Está programado para estrenarse a principios de 2021. El programa se está filmando actualmente en todo Israel (donde la producción de televisión, incluida la producción de la temporada 3 de Shtisel, está de regreso con toda su fuerza, con el distanciamiento social adecuado), incluidas ubicaciones en Jerusalem, Acre y Safed.

En cuanto al elenco de este programa, incluye a Hila Saada, quien interpreta a Vanessa en Beauty and the Baker. Está Yuval Scharf, que es fabulosa tanto en la temporada 1 como en la 3 de Srugim y en el programa británico McMafia. Itzik Cohen de Fauda también protagoniza, junto con los comediantes veteranos Miki Kam y Dov Navon. La joven actriz Swell Ariel Or interpretará a la reina de belleza de Jerusalén: Luna Armoza.

En cuanto a la historia, contará con una increíble representación sefardí . Después de todo, Yishai-Levi, el autor de la novela en la que se basa la serie, es un israelí de séptima generación cuya familia es oriunda de Toledo, España. Si bien la historia no es autobiográfica, está muy inspirada en la vida de Yishai-Levi. También fue meticulosamente investigado por el escritor residente en Jerusalén, famoso por ser el primer periodista israelí en entrevistar a Yasser Arafat.

La historia de la familia Armoza, cuyas mujeres han sido condenadas a vivir en matrimonios sin amor, es la historia de la vida en Jerusalem para los judíos sefardíes, comenzando desde el Imperio Otomano, pasando por la Ocupación Británica y hasta la independencia de Israel. Explora las relaciones entre los Armoza y sus vecinos, incluidas las tensiones entre judíos sefardíes y asquenazíes. Más que nada, es una novela sobre las relaciones entre madres e hijas, algo por lo que estamos aquí.

La primera novela de Yishai-Levi encabezó la lista de bestsellers israelíes durante dos años cuando se publicó por primera vez en 2013.