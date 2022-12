Irán condenó a muerte a uno de sus jugadores de fútbol mundialistas

Marta González, analista internacional especializada en Medio Oriente, dialogó en Radio Jai sobre la condena a muerte emitida por el gobierno persa sobre el jugador mundialista iraní, Amir Nasr-Azadani, por apoyar las protestas en contra del régimen ayatolá.

La especialista explicó que la sentencia en cuestión es tan solo “una muestra más de todo lo que está ocurriendo desde que estallaron las revueltas en septiembre”. Desde aquel momento, “las represiones han ocasionado casi 500 muertos […] hay cerca de 12 mil metidos en la cárcel y de ellos 500 están sentenciados a muerte” y se han ejecutado bajo aquellas condenas a por lo menos 20 personas.

En consecuencia, “este jugador de fútbol es desgraciadamente una más de las 500 personas que están condenadas a muerte”, no sirviendo a su situación su prominencia en la sociedad iraní por la fama que le otorga su desempeño futbolístico. Por lo contrario, su condena es parte de “un mensaje a los sectores más importantes desde el punto de vista intelectual y académico, personajes de la vida civil y cultural relevantes, diciéndoles: ‘vosotros no sois inmunes a la represión’”. En consecuencia, a pesar de que “es un personaje público y visible, no va a cambiar la situación de represión en la que está incurriendo el régimen desde hace ya más de tres meses”. “No es el primer atleta, no es el primer jugador ni el primer deportista que ha sido condenado, ni tampoco va a ser el último”, enfatizó.

El mismo régimen no tiene incentivos para dar marcha atrás con tales sentencias a la pena capital dado a que si lo hiciera “le estaría dando la razón a los movimientos revolucionarios y por lo tanto poniendo su propia legitimad en duda”, mientras que si continúa con su actual curso de acción unicamente se “expone condenas en el ámbito de la comunidad europea e internacional que son solo testimoniales”.



