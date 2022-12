Israel: ¿Supremacía de la política o del Poder Judicial? – Hernán Felman

Hernan Felman, ex vicepresidente mundial del Keren Kayemet LeIsrael, dialogó en Radio Jai sobre las conversaciones de coalición entre el Likud y Yahadut HaTorah en las que aquel partido ortodoxo sostiene crecientes reclamos pidiendo reformas en favor de la religión en el Estado judío.

“Los pedidos pueden ser ilimitados, lo que tiene importancia que van a ser los acuerdos y el Likud ya expresó de forma muy clara que se va a mantener el status quo en el país y no va a haber ninguna modificación en las relaciones entre la religión y el Estado”, explicó Felman. En aquel sentido, remarcó: “Estado de Israel debe respetar el estatus quo y no debe ser cambiada la ley del retorno y no debe hacerse ningún cambio que modifiquen las relaciones entre el pueblo judío de la diaspora y el pueblo judío en Israel”.

Sin embargo, Felman criticó a la oposición por no respetar las políticas propuestas por el entrante gobierno, a pesar de haber conseguido la mayoría del apoyo de la población en las urnas: “Hubo elecciones en Israel y el pueblo dijo lo que quería; no puede ser que un nuevo gobierno que fue electo por el público de forma democrática no tenga posibilidades de llevar adelante su política”.

Asimismo, Felman se demostró en contra del actual status quo entre el poder político y el poder judicial en Israel, por el cual este último funciona como contrapeso para el primero, poseyendo la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de leyes que vayan en contra de los valores democráticos y liberales fundamentales del estado. Detalló que el Likud “tiene la intención de corregir” la capacidad del “poder judicial para anular decisiones que tomó el parlamento de forma democrática”, para así instalar un sistema de supremacía parlamentaria.

El miembro del ejecutivo del Likud señala que en los últimos años vemos como muchos asesores jurídicos y la procuración del Estado pueden complicar la operación y decisiones del estamento político.

En la misma línea, sostuvo que debe reformarse el método por el cual se selecciona el presidente de la Corte Suprema de Justicia; considerando defectuoso el sistema actual, según el cual aquel funcionario “es electo por su antigüedad en el puesto y no por su capacidad jurídica; es decir que, ya sabemos quién va a ser el próximo presidente de la Corte Suprema y quien va a ser su sucesor”.

Escuche la entrevista completa a Hernán Felman en Radio Jai

Redacción Tomás Polakoff

