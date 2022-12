La victoria propagandística de los palestinos en la Copa del Mundo

La aceptación de la causa palestina por parte del equipo de Marruecos y muchos fanáticos árabes muestra la brecha entre la apreciación de Israel por parte de sus gobiernos y la opinión popular.

Por Jonathan S. Tobin

Si bien solo una minoría de estadounidenses sigue de cerca los campeonatos de fútbol de la Copa Mundial, el resto del mundo, como lo hace cada cuatro años, se está volviendo loco por eso. Y, como siempre en los eventos deportivos internacionales donde se mezcla el nacionalismo con la pasión que sienten los aficionados por sus equipos favoritos, surgieron disgustos en Qatar. Éste involucró a los palestinos.

El apoyo expresado a su causa durante los campeonatos cuatrienales de lo que en todas partes excepto en Estados Unidos se conoce como “fútbol” se interpreta ampliamente como evidencia de una enorme brecha entre la opinión pública y la política gubernamental en el mundo árabe.

Esto no deshace los Acuerdos de Abraham, a través de los cuales los Emiratos Árabes Unidos y Baréin normalizaron las relaciones con Israel, ni el hecho de que esto llevó a acuerdos similares con el estado judío por parte de Marruecos y Sudán. Otros gobiernos árabes, como los de Egipto y Jordania que ya tenían acuerdos de paz con Jerusalén, ven a Israel como un aliado contra Irán, el país que realmente les preocupa.

Otros que no han hecho lo mismo formalmente, pero tácitamente aprueban los Acuerdos, incluyen a Arabia Saudita, que permite que los aviones israelíes sobrevuelen su espacio aéreo y disfruta de estrechos vínculos de seguridad con Jerusalén. Mientras tanto, el comercio y el turismo entre los países del Golfo e Israel están floreciendo.

Todo esto habría sido inimaginable hace unos años. Pero, gracias al coraje y la hábil diplomacia mostrada tanto por Benjamin Netanyahu (pasado y futuro primer ministro de Israel) como por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, la atmósfera política en el Medio Oriente ha cambiado.

Sin embargo, las noticias que llegan de Doha sobre el acoso a turistas y periodistas deportivos israelíes en medio del entusiasmo generalizado por los palestinos no pueden descartarse como algo sin sentido. Aunque es cierto que el proceso de normalización es lento y tardará muchos años más en completarse, aquellos que piensan que el sentimiento antiisraelí en el Medio Oriente ahora está confinado a Ramallah, Gaza y Teherán están ignorando una verdad básica sobre la cultura árabe y musulmana.

Los gobiernos árabes y musulmanes pueden haber adoptado el realismo y el interés propio racional cuando se trata de su deseo de dejar de ser rehenes de la intransigencia palestina y reconocer que Israel es su aliado natural, no un enemigo. Pero la opinión pública, incluso en algunos de los países que tienen relaciones plenas con Israel, todavía ve al estado judío a través de la lente distorsionada de su guerra centenaria contra el sionismo.

La influencia y hostilidad de la llamada “calle árabe” a menudo es exagerada por aquellos que desean degradar la alianza entre Jerusalén y Washington. Pero la ola de gestos pro-palestinos está siendo impulsada por un espíritu de intolerancia y antisemitismo abierto que se refleja en la prensa internacional y en las Naciones Unidas. La voluntad de tantos de identificarse con la guerra palestina por la existencia del único estado judío en el planeta demuestra que, lejos de ser una fuerza gastada, el odio hacia Israel todavía está profundamente arraigado en la mentalidad árabe y musulmana.

La capacidad de los palestinos para explotar la Copa del Mundo se debe en gran medida a la sede del torneo, un diminuto país rico en petróleo en el Golfo Pérsico que también resulta ser el principal financiador del extremismo islamista en todo el mundo y un aliado tanto de Irán como de Hamás. En 2010, el pequeño reino usó su vasta riqueza para sobornar y engañar para obtener el derecho a organizar lo que posiblemente sea el evento deportivo más visto en todo el mundo.

En preparación, consiguió que la FIFA, la autoridad rectora internacional del fútbol, ​​trasladara el habitual evento de verano al otoño, debido al calor del desierto un poco menos severo en esa época del año. También construyó siete estadios masivos con aire acondicionado y muchas otras estructuras y proyectos. Durante el transcurso de la construcción, aproximadamente 6500 trabajadores inmigrantes extranjeros, que son poco más que sirvientes contratados, un paso por encima de los esclavos, murieron mientras trabajaban bajo el calor.

Además, como ha señalado Ben Cohen, el gobierno de Qatar hizo todo lo posible para evitar que los asistentes expresaran su apoyo al pueblo de Irán que participaba en las protestas contra su despótico régimen islamista. También presionó a la FIFA para que prohibiera los brazaletes de jugadores que simbolizaban simpatía o apoyo a los derechos de los homosexuales.

Pero ni Qatar ni la FIFA tuvieron ningún problema con el uso de emblemas de la bandera palestina por parte de los jugadores marroquíes, el llamado “equipo de Cenicienta” que ganó sorpresa tras sorpresa para llegar a las semifinales. Dado que esta es la primera vez que un equipo de un país árabe o africano llega tan lejos en una Copa del Mundo, es un gran motivo de orgullo para la región.

Por lo tanto, el hecho de que el equipo ondeara una bandera palestina durante las celebraciones de la victoria es una gran historia. Es uno que The New York Times y otros medios han tenido el gusto de citar, junto con incidentes relacionados, como evidencia de que los árabes y musulmanes aún apoyan el nacionalismo palestino, que aquellos en el Medio Oriente, si no todos en la América liberal, entienden que está inextricablemente vinculado. a la guerra contra el sionismo—y odiar a Israel.

El ataque rutinario a Israel en las Naciones Unidas y la forma verdaderamente peligrosa en que los palestinos y sus aliados antisemitas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han tratado de abusar del derecho internacional para atacar y aislar al estado judío a menudo se descartan como sin sentido. Se nos dice que estos esfuerzos no representan la realidad de un nuevo Medio Oriente, en el que los estados árabes han descartado sus viejas políticas de confrontación con Israel.

Si bien esto es cierto para los reyes, emires y otros autócratas árabes que han dejado atrás la cultura del odio y han abandonado la pretensión de que Israel, y no Irán o los terroristas islamistas, es el principal enemigo, no todas las personas a las que gobiernan tienen las mismas actitudes. Un ejemplo de ello es Marruecos, que durante mucho tiempo disfrutó de estrechas relaciones informales con Israel y que, a cambio de una promesa estadounidense de reconocer la ocupación de Rabat de una región adyacente que solía estar gobernada por España, también se unió a los Acuerdos de Abraham.

Contrariamente a la palabrería habitual sobre los deportes que unen a las personas para abrazar la paz y la coexistencia, esta Copa del Mundo ha provocado un aumento no solo en el sentimiento pro-palestino, por parte de los marroquíes, por ejemplo, sino en una avalancha de animadversión árabe/musulmana hacia Israel. Esto no significa que Israel no haya logrado un enorme progreso en romper la barrera que los árabes, los musulmanes y sus aliados antisemitas habían erigido. Pero es malo para la causa de la paz.

Peor aún, es terrible para los árabes palestinos, que necesitan desesperadamente ayuda para superar su adicción a una guerra imposible de ganar contra Israel que les está causando tanto sufrimiento.

Fuente: Jewish News Syndicate

