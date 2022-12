¿Por qué Netanyahu no consigue formar gobierno y qué quieren los ortodoxos? – Alberto Spectorovski

Alberto Spectorovski, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Tel Aviv, analizó en Radio Jai los conflictos entre el que será primer ministro entrante del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, y sus socios ortodoxos de coalición.

Spectorovski explicó que la dificultad para conformar un gobierno es producto de que “las exigencias por parte de los partidos religiosos son cada vez más grandes”. Detalló que, “los partidos haredim, como también los religiosos nacionalistas, pueden exigirle a Netanyahu porque saben que está en aprietos”, quedándole tan solo ocho días para la conformación de una coalición de gobierno y no poseyendo fuerzas alternativas con las cuales aliarse para conseguirlo.

Explicó que “si era por Netanayhu, la coalición sería de centro derecha o inclusive de centro izquierda”, estando el líder del Likud mucho más cómodo ideológicamente en una coalición de aquellas características que en la que se encuentra conformando en la práctica. “Si Netanyahu pudiese armar una coalición alternativa lo haría, pero en este momento los partidos seculares anti-Netanyahu no están dispuestos a darle una salvación”.

En aquel contexto, los partidos religiosos, y en particular Yahadut Hatorah, hacen crecientes reclamos para la obtención de concesiones vinculadas con variadas áreas de la vida de la ciudadanía israelí. Entre las mismas, la última en hacer titulares fue un presunto reclamo pidiendo frenar la producción de energía eléctrica durante Shabat.

No obstante, Spectorovski remarcó que la capacidad de chantaje de los partidos ortodoxos se encuentra también limitada por el hecho de que “los haredim tampoco tienen a donde ir fuera de Netanyahu”, no estando en condiciones de buscar aliados alternativos con los cuales formar gobierno y prescindir del Likud. En consecuencia, el académico espera que Netanyahu no ceda a “ninguna de las exigencias de los haredim”, las cuales probablemente “se van a traducir a la larga en un poco más de dinero que se les va a entregar a los ortodoxos”.

En la misma línea, Spectorovski sostuvo que se va a mantener la situación actual en torno a la excepción que permite a los ortodoxos no atravesar el servicio militar obligatorio. Aquello se debe a que se trata de un tema central para el electorado haredí, el cual sostiene que “ellos tienen un ejército alternativo, que es el estudio de la Torah”, entendiendo que “así como los judíos seculares van al ejército y dan su vida para salvar al pueblo de Israel, los ortodoxos sostienen que la Torah es la salvación de Israel”

Por último, el profesor de ciencias políticas se refirió a los planes de la coalición entrante de realizar una reforma de la relación entre el poder político y el poder judicial, a fin de darle supremacía al primero de ellos sobre el segundo. Explicó que se trata de un “debate sobre la clase de democracia queremos, si una democracia donde prime el voto mayoritario o la democracia liberal que está controlada por la separación de poderes y por una Corte de Justicia que sea defensor de las minorías y los derechos individuales; es un debate que está presente en todas las democracias occidentales y que en Israel también”.

Escuche la entrevista completa a Alberto Spectorovski en Radio Jai.

Redacción Tomás Polakoff

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai