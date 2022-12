Importante revelación del Mossad: Cómo Siria encontró a Eli Cohen y cuál fue el mensaje final que envió – Documento

Al inaugurar un museo que lleva el nombre del legendario agente secreto, Barnea dice que Cohen fue atrapado porque sus cables fueron ‘interceptados y triangulados’, no porque transmitiera con demasiada frecuencia, artículo publicado por The Times of Israel.

El jefe del Mossad, David Barnea, reveló el lunes el último mensaje enviado por el legendario espía israelí Eli Cohen el día de su captura en Siria , junto con nueva información sobre lo que condujo a su arresto.

En medio de años de disputa sobre las circunstancias de la revelación de la tapadera de Cohen (se ha alegado que transmitía con demasiada frecuencia o que sus contactos lo presionaban), Barnea dijo que una nueva investigación “en profundidad” había establecido definitivamente que Cohen fue capturado “simplemente porque sus transmisiones fueron interceptadas y trianguladas por el enemigo”.

“Eli Cohen fue uno de nuestros mejores agentes”, dijo Barnea en un evento que marcó la inauguración del nuevo Museo Eli Cohen en Herzliya.

Barnea elogió el “espíritu de lucha, el coraje, los valores y la devoción” de Cohen y dijo que sirve como “fuente de inspiración” para todo el personal del Mossad.

“Todos aprendemos de él, incluso hoy, de su sionismo, su sacrificio y su dedicación”.

Cohen se infiltró en los niveles más altos del liderazgo político de Siria en los años previos a la Guerra de los Seis Días de 1967. Se cree que la información que obtuvo jugó un papel clave en el éxito abrumador de Israel en esa guerra.

Fue capturado en 1965 y ahorcado en Damasco. Pero las circunstancias que rodearon su captura han sido cuestionadas desde entonces y son fuente de un debate en curso. Algunos han argumentado que Cohen no siguió los procedimientos y trató de enviar demasiados mensajes, lo que llamó la atención de los sirios. Otros han culpado a los superiores de Cohen, diciendo que había sido sometido a una inmensa presión para proporcionar nueva información, lo que condujo a su captura.

Casi 60 años después, Barnea proporcionó una respuesta, aunque vaga.

“Honraré este lugar sagrado y revelaré, por primera vez, luego de una investigación exhaustiva que se llevó a cabo recientemente, que Eli Cohen no fue capturado debido a la cantidad de sus transmisiones o la presión de la sede para transmitir con demasiada frecuencia”, dijo.

“Eli Cohen fue capturado simplemente porque sus transmisiones fueron interceptadas y trianguladas por el enemigo”, dijo Barnea. “Esto es ahora un hecho de inteligencia”.

También reveló el contenido de la última transmisión de Cohen, recibida el 19 de enero de 1965, día en que fue capturado.

El último informe de Cohen fue “sobre una discusión en el Estado Mayor sirio con la participación del entonces presidente Amin Al-Hafez”, dijo Barnea.

Dijo que el Mossad donaría el documento original que contiene la transmisión de Cohen al nuevo museo establecido en su memoria.

Barnea elogió la “contribución a la seguridad de Israel” de Cohen y dijo que la agencia de inteligencia nacional de Israel continuaría buscando más información sobre el tiempo que Cohen pasó en Siria.

También prometió continuar la búsqueda de los restos de Cohen.

En febrero de 2021, se informó que Rusia, en cooperación con las autoridades sirias y bajo presión israelí, estaba buscando el cuerpo de Cohen en el área del campo de refugiados de Yarmouk en el sur de Damasco para transferirlo a Israel.

Al mes siguiente, se informó que un objeto que se creía que pertenecía a Cohen fue transferido a Israel. Citando a una fuente anónima del gobierno sirio, los informes israelíes dijeron en ese momento que el artículo podría ser un documento o una prenda de vestir de Cohen.

La oficina del entonces primer ministro Benjamin Netanyahu negó los informes y aún se desconoce si tal objeto realmente existió.

