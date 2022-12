Estamos a la merced de cualquier grupo terrorista que quiera atacarnos

El caso del ya famoso avión iraní- venezolano que aterrizara en nuestro país hace varios meses de manera más que sospechosa, vuelve a ser noticia, puesto que se siguen acumulando pruebas por las cuales, se evidencia la actividad terrorista del mismo.

La abogada patrocinante de DAIA, Marta Nercellas dialogó con Radio Jai sobre las ultimas denuncias que pesan sobre las actividades de esta aerolínea:

“Desde el principio, y esta fue la razón por la que DAIA realizó la denuncia, sostuvimos que este avión no vino a la Argentina por ninguna actividad lícita. Cuando fuimos conociendo los antecedentes de los viajes anteriores de este avión que iba de Caracas a Teherán sin ningún tripulante venezolano, y luego, cuando supuestamente fue transferido a Venezuela, estas dudas fueron creciendo”. Y agregó con tristeza que “lamentablemente, como suele suceder en nuestro país, el juez, la fiscal, trabajan en absoluta soledad y sin ningún tipo de colaboración”. Y ello impidió avanzar en la imputación a los tripulantes, a pesar de tener elementos probatorios.

Indicó que no contaron ni con el estado nacional, ni con las fuerzas de seguridad, y con poca ayuda de los servicios extranjeros. “Estados Unidos envió gente del FBI para tratar de ayudarnos, pero cree que se debieron de sorprender por la forma precaria en que acá se realizan las investigaciones. No tenían un traductor de farsi confiable, tuvieron que esperar mucho tiempo para poder tener la información de los celulares y computadoras de la gente sospechada, por la que la prueba se iba diluyendo por la propia inoperancia. Recordemos que, al principio, habían pasado muchos días sin actividad, porque “la Justicia no estaba enterada de que el avión estaba, a pesar de las alertas internacionales”.

Y expresó: “La prueba se nos escapaba de las manos, fue muy frustrante esta investigación, tanto para mí como para el tribunal y el fiscal, porque sabíamos que la verdad estaba ahí cerquita, pero no podíamos llegar a ella”.

La doctora Nercellas dijo que la información que tenía el periodista Roman Lejtman, y que le fuera anticipada antes de ser publicada, complementaba lo que ya había en el expediente. Una vez publicada la noticia, la abogada se hizo presente en el juzgado acompañándola, pero además pidiendo que envíen los correspondientes oficios, tanto a la compañía aseguradora que él menciona, como a su jefe operativo de delitos financieros, para obtener toda la información, y en la que basan las conclusiones que notificó, para poder incorporarlas como pruebas, y que ellas sean corroboradas para que sea eficiente para valorar. También solicitó que se oficie al Ministerio de Justicia, para que este informe, y sobre el pedido que ya había llegado el pedido de Estados Unidos, de decomiso del avión, pero que estaba retenido en el Ministerio. “El Ministerio de Justicia es solo una mesa de entradas de los pedidos internacionales”, indicó. Y explicó que el convenio de cooperación que tenemos con Estados Unidos obliga que el Ministerio de Justicia americano pase por el Ministerio de Justicia argentino, antes de que llegue al tribunal su pedido, pero que de ninguna manera el Ministerio tiene que controlar o supervisar; solo debe tomarlo, aceptarlo y ver que se corresponda con la obligación internacional asumida por la Argentina, y derivárselo al tribunal.

Acerca de cómo avanza la investigación, la abogada dijo que continúa con las mismas dificultades que las del primer momento, que apelaron tanto a los sobreseimientos como a la falta de mérito, se opusieron a la entrega del avión a Venezuela, pese a la insistencia del gobierno venezolano. “Tenemos tanta actividad como antes, solo que con más pesimismo y frustración”, reveló.

Sobre lo que dijo la AFI, de que no se había recibido ninguna alerta sobre el avión, y lo argumentado por su titular, Agustín Rossi, que había declarado que la actividad de ese avión era de instrucción de pilotos, Nercellas lanzó:” La AFI como agencia de investigación es totalmente inoperante para las finalidades específicas que tiene”. Indicó que las alertas estaban circulando por el mundo, y que, si no hubiesen llegado a la Argentina, la Agencia debería haberlas buscado y no esperar a que le llegaran, y que lo que está en peligro es la seguridad de todos los argentinos. ”La credibilidad que para mí tiene el titular de la AFI es cero”, declaró, porque no cree que no hubieran llegado las alertas a nuestro país y que le sorprende que no le informaran de las alertas pero que sí a qué venía el avión antes de que lo dijeran los tripulantes. En el avión no había en ese momento ningún papel que justificara que era un avión de aprendizaje de vuelo, cosa que es absolutamente obligatoria de acuerdo con la reglamentación internacional. “Casualmente aparecieron esos papeles expedidos por autoridades venezolanas, tres semanas después, cuando nosotros los reclamamos. Y lo que es peor aún es que cuando pasaron por Migraciones no hablaron de curso de pilotos, hablaron de que el avión llevaba mercadería”.

La letrada cree que la AFI tal como está manejada, no funciona, porque no sirve para la finalidad para la que fue concebida, y que los argentinos podríamos empezar a ahorrarnos algunos gastos.

Mientras tanto, el avión sigue en Ezeiza, y la abogada cerró con un duro mensaje: “Aprendamos los argentinos que no se está haciendo nada para cuidarnos, que seguimos como en los noventa, sin leyes, sin gente capacitada, sin traductores: Estamos a la merced de cualquier grupo terrorista que quiera atacarnos”.

