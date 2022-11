Comandante iraní amenaza con secuestrar y esclavizar a Netanyahu

El comandante del IRGC, Mojtaba Fada, dijo que Irán “marcharía a la rana (Netanyahu) a Irán con una correa y un collar de esclavo”.

El comandante de la Guardia Revolucionaria del régimen iraní en la provincia de Isfahan dijo el domingo que el estado teocrático busca secuestrar a Benjamin Netanyahu y traerlo a la República Islámica como esclavo.

Mojtaba Fada, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Isfahan (IRGC), dijo a Bahar News, controlado por el régimen iraní: “El ex primer ministro del régimen sionista esperaba que las protestas en Irán lo llevaran a viajar a Teherán [en un post- protesta, Irán libre de mulás], pero si Dios quiere, la República Islámica prevalecerá [y sofocará las protestas, una vez más haciéndose cargo del país] y hará marchar a ese primer ministro a Irán con una correa y un collar de esclavo”.

Fada también instó a la destrucción del estado judío , llamándolo “el régimen asesino de niños (de) Israel”.

El disidente germano-iraní Kazem Moussavi le dijo al Jerusalem Post que Fada buscaba evocar una imagen de esclavizar al primer ministro.

El gobierno de los Estados Unidos sancionó al IRGC como una organización terrorista extranjera. El periódico Tasnim News Agency, vinculado al IRGC, también informó sobre la diatriba de Fada contra los primeros ministros.

Protestas en curso en Irán

Fada pronunció sus comentarios en un funeral en Isfahan por los “mártires” de la República Islámica que murieron mientras aplastaban las protestas en curso contra el régimen totalitario . Moussavi dijo que Fada también está utilizando mártires para adorar a las fuerzas iraníes muertas que lucharon por el régimen sirio de Bashar Assad.

Banafsheh Zand, un experto iraní-estadounidense en la República Islámica, dijo que “el régimen jomeinista tiene un patrón de hacer amenazas físicas y de asesinato contra los líderes mundiales; en otras palabras, cualquiera que se atreva a discrepar del terrorismo descarado y violento de Teherán públicamente, termina recibiendo exactamente ese tipo de amenaza emitida por la autoridad jomeinista”.

“En las últimas semanas, Robert Malley, quien había estado desesperado por que los líderes de Teherán firmaran un segundo acuerdo nuclear, se quebró y admitió que las amenazas de asesinato del régimen contra los funcionarios del gobierno de los EE. UU. no solo eran inaceptables sino que hacían imposible cualquier acuerdo. he visto en otros casos, no tienen reparos en tomar rehenes de otros países, para usarlos como moneda de cambio en las negociaciones”.

“Aunque durante las últimas cuatro décadas, la mayoría de los líderes mundiales y organismos internacionales como la ONU han hecho la vista gorda deliberadamente ante la criminalidad del régimen islámico, ahora se está volviendo cada vez más ineludible”, declaró Zand.

Moussavi criticó a la ciudad alemana de Friburgo por su asociación de ciudades gemelas con Isfahan. Dijo que Freiburg ha tenido una asociación “con la administración Mullah en Isfahan durante años, supuestamente para permitir el diálogo y la cooperación con los habitantes de Isfahan. Sin embargo, su protesta por ‘Mujeres, Vida, Libertad’ fue brutalmente reprimida por la Guardia Revolucionaria de Isfahan bajo el mando del antisemita Mojtaba Fada”.

Moussavi agregó que “el alcalde de Friburgo, Martin Horn, defiende con vehemencia la asociación de la ciudad de apaciguamiento de Friburgo con Isfahan, incluso bajo las condiciones de la dictadura de los mulás”.

El régimen de Isfahan todos los años promueve el día de al-Quds en la metrópolis que insta a la destrucción del estado judío.

Friburgo es la única ciudad alemana que tiene una asociación con una ciudad iraní. La ciudad alemana de Weimer se negó a asociarse con la ciudad iraní de Shiraz porque la delegación municipal iraní no visitaría el monumento en el campo de concentración de Buchenwald.

Escribiendo en el periódico local, el Badische Zeitung, en Friburgo el 8 de noviembre, Frank Zimmermann pidió el fin de la asociación. El partido Jupi es el único partido político en el ayuntamiento de Friburgo que instó a Horn a “tomar una postura clara contra los gobernantes autoritarios en Irán” y desconectar la asociación.

El Partido Verde, la Alternativa para Alemania, la Unión Demócrata Cristiana, los Socialdemócratas y el Partido Liberal Libre apoyan la asociación.

El comisionado encargado de combatir el antisemitismo en Friburgo, Michael Blume, fue citado en la lista del Centro Simon Wiesenthal de los diez peores brotes de antisemitismo en 2021 en parte por no haber instado a Horn a poner fin a la asociación. Blume se ha negado a comentar sobre la asociación o condenar el antisemitismo de Isfahan. Fada también le dijo a Bahar News que las fuerzas de seguridad del régimen en Isfahan arrestaron a seis personas que intentaron desafiar al régimen.

El Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Washington DC escribió: “Fada prometió de manera similar una respuesta firme a los disturbios ‘al menor indicio del líder [supremo]’, probablemente haciendo referencia al discurso de Khamenei del 19 de noviembre. La unidad publicó un comunicado anunciando el arresto de un ‘equipo terrorista’ que había matado al personal de seguridad en la provincia de Esfahan y poseía armas de fuego y bombas hechas a mano el mismo día”. La recopilación de noticias a lo largo de los años ha revelado que el régimen clerical frecuentemente llama a los manifestantes “terroristas” o “alborotadores”.

