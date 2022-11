Piezas israelíes encontradas en drones iraníes utilizados por Rusia 

Los componentes fabricados en Occidente han encontrado su camino hacia Irán a través de empresas fachada y representantes en terceros países.

Se han encontrado lentes infrarrojos de fabricación israelí, junto con más de otros 200 componentes de EE. UU., Europa y otras naciones aliadas, en drones iraníes utilizados por Rusia en su invasión de Ucrania, informó el miércoles The Wall Street Journal .

Alrededor de las tres cuartas partes de los componentes de los drones fueron fabricados en Estados Unidos, según documentos ucranianos mostrados al WSJ por la Comisión Independiente Anticorrupción (NAKO) sin fines de lucro con sede en Kiev. Los investigadores ucranianos hicieron el descubrimiento mientras examinaban drones de fabricación iraní derribados, incluido un Mohajer-6 que fue pirateado en pleno vuelo y aterrizó intacto.

De más de 200 componentes técnicos en el Mohajer-6 capturado, aproximadamente la mitad fueron fabricados por empresas con sede en los EE. UU. y aproximadamente un tercio por empresas en Japón. Los servomotores del dron fueron fabricados por Tonegawa-Seiko Co. de Japón, según el informe.

El año pasado, el Ministerio de Comercio de Japón acusó a Tonegawa-Seiko Co. de exportar servomotores a China sin un permiso después de que los investigadores de la ONU encontraran uno en un dron iraní. La compañía afirmó que no sabía que se utilizarían en drones militares.

En el dron también se encontraron piezas de Infineon Technologies AG, de propiedad alemana, y Microchip Technology Inc., con sede en Arizona.

Una parte de un vehículo aéreo no tripulado, que las autoridades militares ucranianas describieron como un dron suicida iraní Shahed-136 y que fue derribado cerca de la ciudad de Kupiansk, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, se ve en este folleto en la región de Kharkiv, Ucrania. imagen publicada el 13 de septiembre de 2022 (crédito: MIL.GOV.UA/CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)/VIA WIKIMEDIA COMMONS)

La lente infrarroja telescópica de alta resolución utilizada en el Mohajer-6 parece idéntica a un modelo fabricado por la firma israelí Ophir Optronics Solutions Ltd., según fotos del dispositivo examinadas por WSJ. MKS Instruments Inc., la empresa matriz de Ophir, dijo al periódico que no vende piezas a Irán y cumple con las sanciones.

El informe enfatizó que muchas de las piezas encontradas en los drones no están bajo controles de exportación y se pueden comprar fácilmente en línea y enviarse a través de otros países a Irán.

La inteligencia ucraniana inicialmente sospechó que la cámara infrarroja encontrada en el Mohajer-6 fue fabricada por Sierra-Olympic Technologies Inc., con sede en Oregón, que usa lentes Ophir. Chris Johnston, el fundador de la compañía, le dijo a WSJ que si bien parte del dispositivo parece ser el mismo, otras partes son diferentes, lo que sugiere que no proviene de su compañía.

Johnston agregó que las partes podrían haberse obtenido de aviones occidentales derribados en Irak y Afganistán o de intermediarios que violaron las sanciones de Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa de Israel respondió al informe el miércoles por la noche, afirmando que Israel está revisando los hallazgos y que una revisión preliminar encontró que la lente en cuestión no es un artículo de defensa controlado ni un artículo de doble uso.

Serie de informes advierten que partes occidentales encontradas en drones iraníes

Los hallazgos son los últimos de una serie de informes y análisis sobre la presencia de componentes de fabricación occidental en los drones iraníes.

A principios de este mes, Schemes, la unidad de investigación del Servicio Ucraniano de RFE/RL, encontró componentes en un dron Mohajer-6 provenientes de al menos 15 compañías de tecnología diferentes de América del Norte, la UE, Japón y Taiwán, incluidas partes de Estados Unidos. firma Texas Instruments. Texas Instruments respondió que no vende piezas a Rusia, Bielorrusia o Irán.

El informe de Schemes señaló que Irán tiene una red global de adquisiciones construida a partir de empresas de fachada y otros representantes en terceros países. “Los exportadores observarán la solicitud proveniente de los [Emiratos Árabes Unidos] u otro tercer país, y pensarán que le están vendiendo a un usuario final con sede allí, cuando en realidad el usuario final está en Irán”, Daniel Salisbury, dijo a RFE/RL un investigador principal del Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres.

En octubre, CNN y los medios ucranianos informaron que se descubrió que un Mohajer-6 derribado sobre el Mar Negro tenía motores fabricados por la compañía canadiense Rotax. Después de una investigación realizada con un socio en Ucrania, la compañía anunció a principios de este mes que había identificado el motor y pudo confirmar que ninguno de sus distribuidores lo vendió a Irán o Rusia.

Además, en octubre, el Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional analizó información de fuente abierta de drones iraníes derribados y capturados utilizados por Rusia en su invasión en curso de Ucrania y encontró partes provenientes de Austria, Alemania, el Reino Unido y los EE. UU. Las piezas de fabricación occidental fueron componentes clave en los drones Shahed-136, Shahed-131 y Mohajer-6.

“Una prioridad es comprender cómo las partes extranjeras terminan en los drones iraníes”, recomendó el instituto. “El descubrimiento de las redes de compras iraníes puede comenzar con los proveedores occidentales, de quienes se espera que cooperen con las autoridades. A partir de ahí, las autoridades deben exponer sistemáticamente la red de compras de Irán, identificando empresas comerciales, distribuidores, compañías navieras, agentes amigos de Irán y, en última instancia, aquellos en Irán organizando estas compras. Paralelamente, los gobiernos deberían arrancar de “raíz y rama” estas redes de adquisiciones a medida que se descubren”.

El instituto recomendó además que el acuerdo nuclear JCPOA no se reviva a menos que Irán deje de exportar drones y que se restablezca el embargo de armas de la ONU vencido contra Irán.

Fuente: The Jerusalem Post

