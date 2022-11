“No faltan leyes, lo que falta es gente que tenga el valor de hacer cumplir la ley” – Dr. Fargosi

Dr. Alejandro Fargosi, abogado y ex Consejero de la Magistratura analizó en Radio Jai los intentos del oficialismo de desacatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la conformación del Consejo de la Magistratura.

El entrevistado destacó que cualquier violación de las determinaciones de la Justicia implica la posibilidad de prisión para los responsables: “Si ella [CFK] no cumple una orden judicial, comete desacato, si no la cumplen los senadores, cometen desacato y si tienen que ir presos irán presos”. “Acá no corren los fueros porque sería in fraganti delito”, enfatizó.

