Hoy se realizará el Primer encuentro del Forum de investigación del judaísmo latinoamericano, en el que se dialogará sobre el libro “Jewish Self-Defense in South America. Facing Anti-Semitism with a Club in Hand” (Routledge, 2023) del miembro de LAJSA Raanan Rein.

Participarán Mario Sznadjer , Jacinto Inbar, Leonardo Senkman y el autor. El encuentro se llevará a cabo en castellano y vía Zoom

La reciente investigación del Profesor Raanan Rein reconstruye formas en las que la juventud judía en Argentina y Uruguay organizó grupos de autodefensa durante la década de 1960 en respuesta a la ola antisemita en varios países del Cono Sur.

26 de octubre – 16:30 -18:00 (Hora Israel) Link de Zoom: https://huji.zoom.us/j/81239910432…

Meeting ID: 812 3991 0432 Passcode: 756301

