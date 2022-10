Zelensky: la neutralidad de Israel estimuló los lazos entre Rusia e Irán – Putin podría ayudar a Irán con las armas nucleares

Panorámica de la política del gobierno en dirección al evento de Haaretz, el líder de Ucrania dice que Israel debe decidir si respalda la democracia o se hace de la vista gorda ante el ‘terror ruso’; saluda el apoyo del público.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticó el lunes a Israel por su postura hacia su país y la invasión rusa, acusando a Moscú de no haber estado colaborando militarmente con Irán si Jerusalén no hubiera decidido no enviar ayuda militar a Kyiv.

Zelensky hablaba por video en una conferencia organizada por el diario Haaretz.

Dijo que la cooperación entre Moscú y Teherán no habría ocurrido si los líderes israelíes hubieran acordado ayudar a proteger los cielos de Ucrania contra los ataques rusos que utilizan drones iraníes.

“Esta alianza de ellos simplemente no habría sucedido si sus políticos hubieran tomado una sola decisión en ese momento: la decisión que pedimos”, dijo.

Israel ha mantenido una política estricta de no proporcionar ayuda militar a Ucrania desde que las tropas rusas invadieron el 24 de febrero, incluidos los sistemas que podrían ayudarlo a interceptar los ataques con misiles y aviones no tripulados rusos.

El razonamiento detrás de la decisión parece ser la necesidad estratégica de Israel de mantener la libertad de operaciones en Siria, como parte de sus esfuerzos para evitar que Irán se atrinchere a sus puertas. Con ese fin, Israel coopera con el ejército ruso, que controla en gran medida el espacio aéreo de Siria.

Zelensky dijo que la decisión del gobierno israelí “aparentemente fue adoptada hace mucho tiempo, en 2014, cuando Rusia comenzó su agresión contra Ucrania. La decisión de ‘no molestar’ al Kremlin, de no ayudar a Ucrania de verdad”.

“Hago hincapié en que hemos estado pidiendo ayuda a Israel desde 2014”, agregó el líder ucraniano, refiriéndose al año en que Rusia anexó Crimea y comenzaron los combates en el este de Ucrania.

Llamó a Israel a tomar una decisión en el conflicto.

“¿No es hora de que tu estado elija con quién estás?” él dijo. “¿Es con el mundo democrático, que lucha codo con codo contra la amenaza existencial a su existencia? ¿O con aquellos que hacen la vista gorda ante el terror ruso, incluso cuando el costo del terror continuo es la destrucción total de la seguridad global?”.

Zelensky aludió a las preocupaciones israelíes con respecto a Irán durante su discurso y dijo que la presencia militar rusa en Siria “se ha reducido significativamente ”, a medida que Moscú se mueve para enviar refuerzos para contrarrestar los avances ucranianos.

Según Zelensky, Rusia ordenó alrededor de 2.000 drones de Irán, el mismo tipo que Kyiv dijo que Moscú usó en sus recientes ataques contra Ucrania.

“El repugnante sonido de los drones iraníes se escucha en nuestros cielos todas las noches. Según nuestra inteligencia, Rusia ordenó alrededor de 2.000 ‘Shaheds’ de Irán”, dijo.

Zelensky dijo que “los instructores iraníes vinieron a Ucrania para enseñar a los rusos cómo usar drones”, haciéndose eco de una afirmación de la Casa Blanca la semana pasada de que Irán envió personal militar para ayudar a entrenar a los operadores de drones en Crimea.

“Desafortunadamente, no tenemos nuestra propia ‘Cúpula de Hierro’. Todavía no tenemos un sistema moderno y efectivo de defensa aérea y defensa antimisiles que pueda asegurar nuestros cielos”, continuó. “En ocho meses de guerra a gran escala, Rusia ha utilizado casi 4.500 misiles contra nosotros. Y su reserva de misiles está disminuyendo. Es por eso que Rusia fue a buscar armas asequibles en otros países para continuar con el terror. Los encontró en Irán”.

Dijo que Rusia ahora puede ayudar a Irán a desarrollar su programa nuclear a cambio de los drones suministrados por la República Islámica. “Tengo una pregunta para usted: ¿cómo paga Rusia a Irán por esto, en su opinión? ¿A Irán solo le interesa el dinero? Probablemente no sea dinero en absoluto, sino asistencia rusa al programa nuclear iraní. Probablemente, este es exactamente el significado de su alianza. Y esta alianza de ellos”, acusó, “simplemente no habría sucedido si sus políticos hubieran tomado una sola decisión en ese momento: la decisión que pedimos”.

Explicó: “Cada vez que nosotros en Ucrania, en las reuniones del personal del comandante en jefe supremo, discutimos el terrorismo ruso con misiles y aviones no tripulados, también hablamos de nuestros socios que ya ayudan o pueden ayudar a proteger el cielo. Desafortunadamente, las palabras Israel, israelí, no suenan en ese momento. Por supuesto, esta es la decisión de su estado, sus gobiernos”.

Zelensky enfatizó que Ucrania había estado pidiendo ayuda a Israel desde 2014. “Si hubiéramos asegurado nuestros cielos de inmediato cuando nos enfrentamos a una amenaza de misiles y aviones no tripulados, Rusia ni siquiera tendría un motivo ahora para ir a Irán y ofrecerle algo a cambio de asistencia. aterrorizados”, argumentó. “Pero eso es lo que pasó. Y creo que esta alianza de ellos todavía puede quedar sin sentido. Si actuamos juntos, con ustedes, de la misma manera que con otras democracias”.

Los restos de lo que Kyiv ha descrito como un dron iraní Shahed derribado cerca de Kupiansk, Ucrania, el 13 de septiembre de 2022. (Dirección de Comunicaciones Estratégicas del ejército ucraniano vía AP)

La semana pasada, el Primer Ministro Yair Lapid expresó la “profunda preocupación de Israel por los lazos militares entre Irán y Rusia” en una llamada telefónica con el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.

A pesar de reprender a los líderes del estado judío en sus comentarios del lunes, Zelensky agradeció al público israelí por su apoyo a su país.

“Estoy agradecido contigo y con todos los medios israelíes que difunden la verdad sobre esta guerra y condenan el terrorismo ruso”, dijo. “Estoy agradecido con toda su gente que salió a las calles después del comienzo de la guerra a gran escala, y vimos que recibimos apoyo en la Tierra Prometida.

“Creo que también veremos apoyo en el cielo”, concluyó.

El lunes temprano, el ministro de Defensa, Benny Gantz, habló con su homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov, y discutió la oferta de Israel para ayudar a Ucrania a construir un sistema de alerta temprana para notificar a los ciudadanos sobre las amenazas aéreas entrantes, como misiles, cohetes y aviones no tripulados de ataque.

Gantz reiteró el compromiso de Israel con el pueblo ucraniano y de apoyar a Ucrania en medio de la invasión rusa mediante la entrega de ayuda humanitaria y equipos de salvamento, pero sin embargo enfatizó “las limitaciones operativas” que enfrenta Israel con respecto a la presencia de Rusia en Siria.

“Como resultado, Israel no proporcionará sistemas de armas a Ucrania”, dijo Gantz a Reznikov.

En cambio, los dos acordaron llevar a cabo un diálogo profesional sobre la ayuda israelí para construir un sistema civil de alerta temprana.

