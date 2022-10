Adidas pone fin a su lucrativa asociación con Kanye West

El asediado rapero estadounidense también fue despedido por Gap y la casa de moda francesa Balenciaga a raíz de una serie de comentarios antisemitas.

Por Ben Bloch

Adidas ha terminado su asociación altamente lucrativa con Kanye West después de que este se lanzara a una serie de diatribas antisemitas.

La firma alemana de ropa deportiva dijo en un comunicado el martes por la mañana que la producción de productos Yeezy se detendrá de inmediato, junto con “todos los pagos a Ye y sus empresas”.

Adidas dijo en un comunicado: “Después de una revisión exhaustiva, la compañía tomó la decisión de rescindir la asociación con Ye de inmediato, finalizar la producción de productos de la marca Yeezy y detener todos los pagos a Ye y sus empresas. Adidas detendrá el negocio de adidas Yeezy con efecto inmediato.”

La compañía agregó: “Adidas no tolera el antisemitismo y cualquier otro tipo de discurso de odio. Los comentarios y acciones recientes de Ye han sido inaceptables, odiosos y peligrosos, y violan los valores de diversidad e inclusión, respeto mutuo y justicia de la compañía”.

Adidas dijo que se espera que la medida “tenga un impacto negativo a corto plazo de hasta 250 millones de euros en los ingresos netos de la empresa en 2022”.

Se informó durante el fin de semana que la asociación estaba “bajo revisión” luego de una serie de diatribas antisemitas. En un ataque, escribió que iba a hacer “la muerte con 3 del pueblo judío”, y en otro, dijo : “Quiero que todos los niños judíos miren a su papá y digan ‘¿Por qué Ye está enojado con nosotros? ‘”

El rapero también se jactó : “Puedo decir cosas antisemitas y Adidas no puede dejarme. ¿Ahora que?”

El minorista estadounidense Gap y la casa de moda francesa Balenciaga ya han cortado lazos con West luego de su reciente antisemitismo público.

Adidas, que fue fundada por miembros del partido nazi, ha sido objeto de críticas en los últimos días por no actuar tras los comentarios de West. El precio de las acciones de la compañía cayó hasta un 3,2 por ciento en el comercio, alcanzando el nivel más bajo desde abril de 2016, informa Bloomberg.

.@adidas stock plummets as the brand refuses to cut ties with Kanye West over anti-semitism. pic.twitter.com/qg63tmjJHz — Kaivan Shroff (@KaivanShroff) October 24, 2022

El número de firmas en una petición para que Adidas deje al rapero estadounidense se ha más que duplicado en solo 18 horas, llegando a más de 167,000 firmas al momento de escribir este artículo. Iniciado por la Campaña contra el Antisemitismo (CAA), el texto de la petición dice: “Al continuar alineándose con una figura pública que se ha revelado como un antisemita virulento, Adidas estaría demostrando que no le importa el racismo contra los judíos”.

En reacción a la decisión de Adidas de abandonar West, un portavoz dijo: Un portavoz de Campaign Against Antisemitism dijo: “Una empresa con un pasado nazi debe estar al frente, no a la retaguardia, en la lucha contra el antisemitismo. Pero más vale tarde que nunca. Ninguna empresa debería beneficiarse del antisemitismo.

“En cuanto a Ye, que pasó las últimas dos semanas amenazando a los judíos y empoderando a los neonazis, dijo que podía decir cosas antisemitas pero que Adidas no podía dejarlo y preguntó ‘¿y ahora qué?’ Ahora lo sabe.

Según los informes, la decisión de dejar a West siguió a semanas de deliberaciones y discusiones internas. Adidas pasó una década construyendo la muy lucrativa marca Yeezy con West, que representó hasta el ocho por ciento de las ventas de la compañía, según numerosas estimaciones de analistas de Wall Street.

Cuando la asociación se sometió a revisión a principios de este mes, Adidas la llamó “una de las colaboraciones más exitosas en la historia de nuestra industria”.

Sin embargo, no siempre ha sido una asociación fluida, ya que el rapero acusa a Adidas de copiar sus ideas y administrar mal la marca, y se burla del director ejecutivo saliente, Kasper Rorsted, en las redes sociales.

Ayer, varios miembros de la familia Kardashian publicaron su apoyo al pueblo judío en las redes sociales, mientras que otras celebridades también se pronunciaron.

El fin de semana, el súper agente judío de Hollywood, Ari Emanuel, cuyos clientes incluyen a Oprah Winfrey, escribió en un artículo para el Financial Times que “no debería haber tolerancia en ninguna parte para el antisemitismo de West”. Adidas y otras marcas deberían dejar de asociarse con el rapero y el diseñador, dijo Emanuel.

Fuente: The JC

