Xi Jinping se fortalece, sin sorpresas.

Durante la semana pasada se celebró el vigésimo congreso del Partido Comunista chino, una instancia enorme relevancia en un sistema de Partido-Estado, ya que no sólo se elige a los funcionarios que realmente tienen el control de la República Popular, sino que además establece los lineamientos generales para el próximo quinquenio.

Más allá del desplazamiento físico de Hu Jintao que tanto ha sorprendido en los medios por su brutalidad sutil, sin que el ex secretario general y ex presidente pudiera resistirse, lo más importante es la consolidación de Xi Jinping para un tercer mandato consecutivo como Secretario General del PC, presidente de la comisión de asuntos militares del Partido (en rigor, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que responden al PC y no al Estado de la República Popular China) y, el año próximo, será refrendado en consecuencia por la Asamblea Nacional Popular para un tercer período como presidente de la república. Xi ha roto con la limitación a dos períodos, tal como venía ocurriendo en la China post-maoísta diseñada por Deng Xiaoping. Asimismo, los seis miembros que lo acompañan en el comité permanente del Politburó son fieles a Xi Jinping, dejando en el camino a los antiguos partidarios de Hu Jintao. Así, Xi se proyecta para los próximos cinco años, si no es que aspira a dos o tres períodos más en el futuro.

En cuanto a los lineamientos, es notable cómo se ha hecho pública su política de desacelerar el crecimiento para consolidar la segunda economía mundial, lo que por otra parte es una consecuencia previsible por la política restrictiva del Covid cero, que inevitablemente pone un freno aunque se lo pretenda desconocer. Asimismo, le ha bajado el tono a la política exterior de la nueva Ruta de la Seda, lo que no significa su abandono. El énfasis ha estado en cuestiones como en la reincorporación de Taiwán, en principio por vía pacífica, aunque sin renunciar al recurso de la fuerza.

Más allá de lo expresado, lo que resulta claro es que Xi Jinping apunta a consolidarse como el líder para los próximos cinco, diez o veinte años por delante, y que si bien en los discursos y proclamas le ha bajado el tono a la política exterior, la defensa y la economía internacional, su intención es la de posicionar a la República Popular China como un actor global que trascienda las fronteras de Asia Oriental. Y para ello ha querido mostrar una imagen de unanimidad hacia dentro y fuera del país.

Por Ricardo López Göttig

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai