La Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss, saluda por Rosh Hashaná y promete luchar contra el antisemitismo

La Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss, en un mensaje de Feliz Año Nuevo a los judíos de Gran Bretaña e Israel: “Cuando las familias judías se reúnen para celebrar Rosh Hashaná, es un momento de renovación.

El nuevo año trae consigo un nuevo gobierno y una nueva era para nuestro país. Como Primer Ministro, prometo apoyar a nuestra comunidad judía. Estoy decidida a luchar contra el antisemitismo, y ser una fiel amiga de Israel. Y siempre estaré a tu lado. Con ese espíritu, permítanme desearles a todos: un feliz año nuevo.’

As families come together to celebrate #RoshHashanah I want to wish our Jewish community a happy new year.#ShanaTova pic.twitter.com/ZRcXG7P5Ui

— Liz Truss (@trussliz) September 25, 2022