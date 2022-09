Las estrellas de ‘Armageddon Time’ interpretan a una familia judía

¿Alguna vez oíste a Anthony Hopkins utilizar la palabra “mensch”?

En la próxima película autobiográfica “Armageddon Time”, dirigida por el famoso cineasta James Gray, el dos veces ganador del Oscar (que no es judío) interpreta a un inmigrante judío que escapa del Holocausto. El martes, un adelanto comenzó a transmitirse en línea.

Anne Hathaway, otra ganadora del Oscar y superestrella de Hollywood, y Jeremy Strong, conocido por su ardiente papel protagonista en “Succession” de HBO, completan la familia ficticia de Hopkins.

Irving y Esther Graff son un matrimonio judío de treinta y pocos años que cría a sus dos hijos en Queens en los albores de la era Reagan. Paul Graff (Banks Repeta), cuya madre le prohíbe salir con su amigo negro Johnny (Jaylin Webb), aparece en el tráiler, y la política y el racismo son temas destacados a lo largo de la película.

En otra escena, Paul le cuenta a su abuelo (Hopkins) cómo se siente cuando los alumnos de su nueva escuela utilizan “palabras horribles contra los chicos negros”. En esta escena, la interpretación de Hopkins inspira a Paul a defender a su amigo.

En una escena, Reagan gana la presidencia en 1980, y el personaje de Strong utiliza otra frase en yiddish de elección (véase: profana) para caracterizarlo.

Gray nació en Flushing, Nueva York, de padres inmigrantes ucranianos y judíos, y llegó a dirigir películas aclamadas por la crítica como We Own the Night, The Immigrant y Ad Astra. Su primera película, “Little Odessa”, está basada en Brighton Beach, una zona de Brooklyn que recientemente ha atraído una gran afluencia de inmigrantes judíos de la antigua Unión Soviética.

La película, que se estrenó con excelentes críticas en festivales importantes como el de Cannes en mayo, se estrenará en los cines el 11 de noviembre. Según algunos, es una de las primeras candidatas al Oscar.

Ninguna de las estrellas es judía, a pesar de que el padre de Strong es judío y Hathaway está casada con un judío. El reparto ha sido oportuno, ya que muchos están debatiendo si los no judíos deben interpretar a personajes judíos en la pantalla.

