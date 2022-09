Cambios y fisuras en el frente occidental

Hoy se ha anunciado, finalmente, quién es la nueva líder del Partido Conservador británico, que asumirá mañana martes como la nueva primera ministra del Reino Unido: Liz Truss, hasta ahora ministra de Relaciones Exteriores del saliente Boris Johnson. Este es un cambio con continuidad, ya que Truss no sólo es miembro del gabinete de Boris Johnson, sino que además sostiene la misma línea firme respecto a la guerra de Ucrania, de apoyo militar y sanciones económicas. Después de un largo proceso de votación interna, Truss batió a Rishi Sunak, ex ministro de Finanzas y uno de los causantes de la renuncia de Boris Johnson hace casi dos meses atrás. Sí quedaba claro, a pesar del verano boreal, que quien ocupara la Jefatura de Gobierno en el Reino Unido deberá afrontar, en los próximos meses, una serie de problemas como el aumento de la inflación, la crisis energética, la herencia aún no terminada por el Brexit (en particular con Irlanda del Norte) y la guerra en Ucrania.

A esto se añade que a fines de septiembre se celebrarán comicios generales en Italia, en donde se disolvió el gobierno de coalición de Mario Draghi, y en donde las encuestas anticipan el triunfo de la centro-derecha. Allí aparece una alianza formada por los Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni con la mayor intención de voto, seguidos por la Lega Nord y, más atrás, por Forza Italia de Silvio Berlusconi. Si bien Giorgia Meloni ha sostenido su lealtad y apoyo a la OTAN y la Unión Europea como expresión opositora a Mario Draghi, apartándose de sus expresiones de admiración por Mussolini de tiempos pasados, la presencia de Matteo Salvini, de la Lega Nord, despierta suspicacias y preocupaciones. ¿Una pequeña fisura en el frente occidental?

Que la crisis energética y, sobre todo, cuánto afecte a los ciudadanos europeos durante el invierno que se aproxima inexorablemente, dependerá la solidez del apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Vladímir Putin lo sabe y alienta, indirectamente, los temores. Este fin de semana, tuvo lugar una manifestación multitudinaria en la Václavské Náměstí, la principal plaza de Praga y escenario de la revolución de terciopelo de 1989, con presencia de unas 70.000 personas, para expresar su repudio al gobierno del primer ministro Petr Fiala, de la coalición de centro-derecha y firme partidario de la OTAN, la UE y el apoyo militar al gobierno de Ucrania. Una de las oradoras del acto, Zuzana Majerová, señaló que Fiala es quizás un gobierno ucraniano o de Bruselas, y que esta no es una guerra de la República Checa –sepultando en el olvido la invasión de 1968 del Pacto de Varsovia y la presencia soviética durante veinte años-. La opinión pública se nutre de distintos puntos de vista, jamás es unánime en una democracia liberal, pero hay sectores políticos en los extremos ideológicos que van minando el bloque atlantista que se fortaleció, inesperadamente, a partir de febrero de este año.

Desde el Kremlin están apostando a que los europeos occidentales no estén dispuestos al costo de pasar el invierno. En esta guerra, como en todas las del pasado y las que podrán ocurrir en el futuro, el arma más importante es la fortaleza moral.

Por Ricardo López Göttig

