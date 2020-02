“Hunters” y Al Pacino a la caza de nazis

En el día de hoy el director y especialista en cine, Eduardo Feller nos hablo de Hunters, la nueva serie de Amazon Prime, protagonizada por Al Pacino. La trama se basa en un grupo de judíos cazadores de nazis que viven en la ciudad de Nueva York en 1977 y descubren que cientos de antiguos altos funcionarios nazis están conspirando para crear un Cuarto Reich en los Estados Unidos. El ecléctico equipo comienza una sangrienta búsqueda para cazarlos y llevarlos ante la justicia.

El experto en artes visuales resalto el gran trabajo de Al Pacino confesando: “Es increíble, como un tano tan italiano como lo hemos visto siempre, sea el mejor judío que he visto hecho por un no judío” y advirtió que la serie contiene contenido para adultos debido al lenguaje gráfico y a la violencia física.

“Es una serie sobre la memoria y la venganza, todo el tiempo están ellos mismos cuestionándose si esta bien o mal vengarse” agrego Feller, y confeso que le resulto muy atrapante en todo momento.

Y no es la primera vez que una filmación toma esta temática. Las neoficciones son los géneros de películas o series que buscan revisar la historia de manera atravesada ficciónal. Dentro de este podemos encontrar películas como Bastardos Sin Goria o la nueva serie de Amazon Prime The Man in the High Castle

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.