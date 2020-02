Israel debate y polemiza por la ley de subrogación de vientre

El Supremo de Israel resolvió que las parejas homosexuales y padres solteros tengan acceso a la gestación subrogada. Esta decisión genero gran polémica en Israel. Para conocer más sobre este debate de la sociedad israelí, dialogamos con David Yabo, activista de la comunidad LGBT en Israel.

El entrevistado comenzó la conversación comentando cómo inició la puja por una ley que permitiera que parejas del mismo sexo alquilen vientres. Explicó que grupos LGBT de Israel notaron que era discriminatorio que únicamente las parejas heterosexuales puedan alquilar. Entonces lucharon para que sus derechos fueran respetados.

“El problema está en que también afecta a individuos. Por ejemplo si un hombre quiere traer a este mundo a un niño, no puede porque el sistema de adopción es muy largo y costoso. Entonces el sistema nunca garantiza que las personas sean padres. También les serían vetados los derechos como israelí en este caso”.

A continuación añadió que el obstáculo real existente era que, como en Israel no se podía realizar el proceso, había que recurrir a países extranjeros, en este caso Estados Unidos, donde el precio ronda los U$S 150.000 dólares. “Como hemos visto, un diputado parlamentario puede pagarlo. Por ejemplo Amir Ohana ha tenido un hijo por estos métodos. Sin embargo la gente común no tiene ese dineral”.

Cabe aclarar que la madre siempre lo hace de manera voluntaria, “dona” su vientre por un determinado tiempo. Los padres solicitantes pagan los costos médicos. Este es uno de los factores que incrementa el precio, debido a los elevados precios que presenta el sistema de salud estadounidense.

Entonces, la demanda exige que dentro de Israel se pueda acceder a un vientre de subrogación por un costo mucho menor, siempre y cuando la madre sea voluntaria.

En cuanto a la espera del proceso, aclaró que no es tanta. “El problema principal es encontrar una madre altruista, como es en Canadá. Por otro lado, el tema genético se produce en Rusia. Luego ese contenido es enviado a Canadá para ser implantado en la futura madre”. Explicó que cuesta más la adopción, su tiempo de proceso es mucho más largo ya que el estado solicita más requisitos. Los padres adoptivos deben demostrar estabilidad económica, seguridad de la pareja, y demás.

Adicionalmente, la edad es un factor influyente. A mayor edad, menores son las posibilidades de conseguir la adopción.

La subrogación también se puede hacer en otros países como Ucrania. El problema allí es que si esos países detectan que los solicitantes son gay, el proceso es cancelado y el niño se queda allí, sin sus padres.

El proceso judicial que habilitó a las parejas gays a acceder a la subrogación no fue tradicional. Lo que ocurrió fue que el Tribunal Supremo de Justicia israelí recomendó al parlamento aprobar mediante votación dicha cuestión, ya que de lo contrario sería discriminatorio. Por ende, hay grandes sectores de la sociedad que no fueron representados en la decisión.

Con respecto a esta posible oposición, David opinó: “La Knesset (asamblea nacional) es la que en definitiva debe aprobar esto. La aprobación de esta ley requiere más de 61 escaños a favor. Por ende, hasta ver los resultados de los comicios que serán celebrados el próximo 2 de marzo, es muy incierto si se conseguirá el apoyo necesario o no. Yo estimo que aunque tengamos al Likud en contra, tenemos a favor a muchos otros partidos que lograran la formación superior a 61 escaños”.

Sobre la oposición en general en la sociedad a esta ley, dijo que la excusa siempre es la misma: la religión. “Piensan en torá, no en derechos civiles. Es su única excusa y la usan para todo. Incluso para involucrarse en el ejército, todo depende de lo que decida el rabino”, manifestó.

Destacó que otro de los avances en los que triunfó la comunidad gay fue en las donaciones de sangre. Hasta hace no mucho tiempo a los homosexuales no se les permitía donar sangre “porque tienen sexo con todo el mundo”. Hoy en día ya no es así.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.