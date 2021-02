Carlos Menem, quien fuera presidente de Argentina durante gran parte de la década de los 90, murió este domingo a los 90 años. El ex presidente había estado internado desde hace dos meses en el sanatorio Los Arcos, en Buenos Aires, por una infección urinaria.

Por su muerte, Radio Jai diálogo con Juan Domingo Manguel, “John Manguel”, hijo de Pablo Manguel, primer embajador de Argentina en Israel.

“Menem renovó el peronismo, dejó un legado muy importante porque fue el único verdadero estadista de la democracia, yo viaje 10 años con él por el mundo y la verdad que en cualquier lugar le rendían pleitesía por lo que significaba”. “Un personaje muy singular”.

Carlos Menem era consciente de la controversia que generaba su imagen: “Él era consciente y también lo provocaba como todo personaje importante de la política, no se les puede discutir, ellos son así. A Menem se lo ha discutido por los dos atentados que hubo durante su presidencia, pero hay que recordar que fue el primer presidente que viajó a Israel, Alfonsín no quiso viajar a Israel, Caputto (fallecido canciller de la época) se lo impedía. Yo recuerdo un encuentro con Shamir cuando acompañé al ministro Pedro Trucco. y el nos decía su presidente cree en la tercera posición y no comprende que no hay una tercera posición o se está de un lado o se está del otro”. Menem entendió esto y creo una gran relación con Israel.

Consultado por las críticas que relacionaban a Menem con el encubrimiento del atentado a la AMIA: “Habría que culpar a toda la colectividad, no nos olvidemos de que los principales miembros de la colectividad no han hecho mucho para investigar qué ha pasado en ese momento”. “Responsabilizar a Menem por los atentados es como criticar a Sarkozy cuando hubo atentados contra los barrios judíos de París. No se lo puede criticar a Menem por esto, él no lo generó”

“Lo que sí hay que reconocer es que el país cambió mucho con Menem, realmente es una gran pérdida”. Una persona increíble, yo lo recuerdo con mucho cariño y respeto”.

Dio su parecer con respecto al comunicado que emitió DAIA ayer: “Me pareció de muy mal gusto”.

Manguel reprochó seriamente los comentarios que lanzó Jorge Yoma en respuesta al comunicado de DAIA: “Hay que denunciarlo a Yoma ante el INADI, es totalmente un comentario racista”. Estos comentarios de Toma son los típicos de imbéciles antisemitas que ni siquiera saben porque son antisemitas, ni lo pueden justificar”.

“Menem fue un gran pro Israel”.

